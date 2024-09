Tim Gajser (Honda) startet in der Türkei von Pole

Tim Gajser startet in der Türkei von der Pole Position

Mit seinem Sieg im Qualifikationsrennen von Afyonkarahisar vergrößerte WM-Leader Tim Gajser seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 18 auf 19 Punkte. Tim Gajser (Honda) gewann vor Jorge Prado (GASGAS) und Jeffrey Herlings (KTM).

MXGP Qualifikationsrennen in Afyonkarahisar, Großer preis der Türkei: Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Holeshot und führte das Rennen 6 Runden lang vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) an. Nach der Hälfte des Rennens setzte sich Gajser gegen Herlings durch. Herlings kam dabei kurzzeitig von der Strecke ab. Auch Jorge Prado (GASGAS) ging kurze Zeit später mit einem sauberen Manöver am Niederländer vorbei auf Rang 2.

Prado attackierte in den letzten Runden und versuchte die Lücke zum führenden Gajser zu schließen, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz zum Slowenen. Tim Gajser gewann mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor Prado, Herlings und Febvre. Febvre und Herlings lieferten sich am Ende ebenfalls ein Duell um Rang 3.

Mit diesem Sieg vergrößerte sich der Vorsprung von Tim Gajser an der Tabellenspitze von 18 auf 19 Punkte.

MXGP Qualifikationsrennen Afyonkarahisar



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Maxime Renaux (F), Yamaha

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Alberto Forato (I), Honda

12. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

13. Valentin Guillod (CH), Honda

14. Kevin Horgmo (N), Honda

15. Ivo Monticelli (I), Beta

16. Cornelius Toendel (N), KTM

17. Brent van Doninck (B), Honda

18. Josh Gilbert (GB), KTM

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

20. Brian Bogers (NL), Fantic

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-310