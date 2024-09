Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt Türkei-GP

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar vor WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS).

18. Lauf der MX2-Motocross-WM in Afyonkarahisar, Großer Preis der Türkei: Der Sieger des ersten Laufs, Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch sein Teamkollege und WM-Leader Kay de Wolf übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor Quentin Marc Prugnieres (Kawasaki), Lucas Coenen (Husqvarna), Mikkel Haarup (Triumph), Liam Everts (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS).

Simon Längenfelder (GASGAS) setzte sich in der 7. Runde gegen Polesetter Liam Everts (KTM) durch und erreichte Platz 4 nachdem Quentin Marc Prugnieres im Duell gegen Everts zu Boden gegangen war.

In der zweiten Rennhälfte schienen die Positionen bezogen zu sein, doch Coenen blieb in Schlagdistanz zum führenden de Wolf. Lucas Coenen wartete bis zur letzten Runde und platzierte die entscheidende Attacke, ging an seinem Teamkollegen vorbei und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,99 Sekunden. Mit einem Doppelsieg wurde Lucas Coenen nicht nur Tagessieger, sondern verkürzte seinen Rückstand in der WM-Tabelle auf Kay de Wolf von 61 auf 44 Punkte.

WM-leader Kay de Wolf wurde mit einem 4-2-Ergebnis Zweiter der Grand-Prix-Wertung. Simon Längenfelder stand mit 40 Zählern punktgleich auf dem dritten Podiumsrang. Tiebreaker zugunsten von de Wolf war sein besserer zweiter Lauf. Simon Längenfelder verkürzte in der Türkei seinen Rückstand zu WM-leader de Wolf von 104 auf 99 Punkte. «Die Strecke war heute total anders als gestern», erklärte der Deutsche. «Das Überholen war sehr schwierig, deshalb muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein.»

Der 19. und vorletzte WM-Lauf der Saison 2024 findet kommende Woche in Schanghai (China) statt.

MX2 Afyonkarahisar:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-4

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 6-3

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-6

7. Andrea Adamo (I), KTM, 5-9

8. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-7

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 11-11

11. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 10-13

12. Oriol Oliver (E), KTM, 13-12

13. Jens Walvoort (NL), KTM, 12-14

14. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 17-10

15. David Braceras (E), Fantic, 14-15

16. Emil Weckman (FIN), KTM, 16-16

17. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 18-17

18. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 15-20

19. Peyman Mohammadalizadeh (IRI), KTM, 19-18

20. Yigit Ali Selek, (TUR), GASGAS, 20-19

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

MX2 WM Stand nach 18 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 873 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 829, (-44)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 774, (-99)

4. Liam Everts (B), KTM, 727, (-146)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 624, (-249)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 601 (-272)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 539 (-334)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-417)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 368, (-505)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 338, (-535)