Simon Längenfelder (GASGAS): «Ein harter Grand Prix»

Mit einem 3-2-Ergebnis stand Simon Längenfelder (GASGAS) in China punktgleich mit WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) auf dem Podium. WM-Bronze ist dem Deutschen vor dem letzten WM-Lauf in Spanien bereits sicher.

Die Trainings-Session in Shanghai begann bereits um 8 Uhr Ortszeit und der erste Start der MX2 Klasse wurde auf 10 Uhr vorverlegt. Ohne die sonst übliche Mittagspause wurde der zweite Lauf bereits um 12 Uhr gestartet. Simon Längenfelder kam mit dieser Situation gut zurecht, brannte in den Morgenstunden gleich die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete in die Rennen von der Pole-Position.

«Wegen des bevorstehenden Taifuns hatten wir an diesem Wochenende ein anderes Format, das mir ganz gut gefallen hat. Die Strecke war sehr schnell und es gab weite Sprünge», erklärte der Deutsche. «Wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit waren aber die Bedingungen extrem hart», meinte Längenfelder, der in beiden Rennen weitgehend fehlerfrei blieb.

«Ich habe versucht, in beiden Rennen konstant zu bleiben und so hart wie möglich zu pushen. Im ersten Rennen auf Platz zwei und im zweiten auf Platz drei zu landen, ist großartig und natürlich fühlt es sich gut an, noch einmal auf dem Podium zu stehen. Das bringt mich in eine gute Position für die letzte Runde. Jetzt konzentriere ich mich darauf, in Spanien noch einmal alles zu geben.»

Die WM-Runde in Spanien wird für Längenfelder aber ein reines Schaulaufen, denn er kann sich beim letzten Grand Prix weder verbessern noch verschlechtern. Maximal 60 Punkte können dort noch vergeben werden. Sein Rückstand zu Lucas Coenen auf Rang 2 beträgt 68 Punkte und sein Vorsprung gegenüber Liam Everts auf Rang 4 beträgt 62 Zähler. Längenfelder ist damit WM-Bronze sicher.

MX2 Shanghai:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-4

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-5

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 10-6

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-7

9. Liam Everts (B), KTM, 4-17

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 12-9

MX2 WM Stand nach 19 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 915 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 879, (-36)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 811, (-104)

4. Liam Everts (B), KTM, 749, (-166)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 658, (-257)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 632 (-283)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 555 (-360)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-459)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 395, (-520)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 359, (-556)