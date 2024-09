Tim Gajser (HRC) nach Fiasko: «Schwer zu akzeptieren» 15.09.2024 - 14:48 Von Johannes Orasche

© Honda Tim Gajser in China

Honda-Werksfahrer Tim Gajser erlebte beim chinesischen Motocross-Grand-Prix in Shanghai ein Desaster und ist somit beim WM-Finale in Spanien in zwei Wochen in der Jäger-Rolle.