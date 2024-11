Valerio Lata wird HRC Werksfahrer

HRC baut sein Engagement in der MX2-WM weiter aus und wird im kommenden Jahr mit 2 Werksfahrern in der 250er Klasse antreten. EMX250-Vizemeister Valerio Lata wird Teamkollege von Ferruccio Zanchi bei HRC.

Valerio Lata wird im kommenden Jahr die komplette MX2-WM bestreiten. Der 19-Jährige wird Teamkollege von Ferruccio Zanchi bei HRC. Lata wurde 2019 Junioren-Weltmeister der 85er Klasse, 2021 gewann er die EMX125 auf KTM. In diesem Jahr holte er bei seinem Wildcard-Einsatz beim Großen Preis von Italien in Maggiora einen erstaunlichen 3. Platz. Die EMX250 beendete Lata in diesem Jahr auf Gesamtrang 2.

«Es ist für mich eine große Ehre, zum Team HRC zu gehören und mich auf meine erste kompletteWM-Saison vorzubereiten», erklärte Lata. «Als Kind kennt man immer die Geschichten der Fahrer, die für HRC gefahren sind. Es ist ein absolutes Privileg, jetzt in diese Liste aufgenommen zu werden. Letztes Jahr hat das Team mit der Honda CRF250R neu begonnen und mit Ferruccio Zanchi einige gute Ergebnisse erzielt. Ich wusste also, dass ich ein gutes Motorrad und ein gutes Setup bekommen werde. Jetzt hoffe ich, dass ich ihnen mit guten Leistungen helfen kann. HRC ist ein sehr professionelles Team. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»