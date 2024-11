Pit Beirer auf Antrittsbesuch beim Team De Carli

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer stattete dem umstrukturierten Motocross-WM-Team von De Carli in der Nähe von Rom einen persönlichen Besuch ab.

Während die MotoGP-WM am vergangenen Wochenende das Asien-Finale absolvierte, hatte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer einen anderen wichtigen Termin in der Motocross-Abteilung. Der 250er-Motocross-Vize-Weltmeister aus dem Jahr 1999 reiste persönlich nach Rom und vergewisserte sich dort über die Vorbereitungen auf die neue Saison.

Dort führte ihn der Weg zur Team-Zentrale von De Carli, wo auch der Deutsche Simon Längenfelder für die MX2-Klasse unter Vertrag steht. Beim italienischen Team wird sich der Auftritt 2025 komplett ändern, da von GASGAS zu KTM gewechselt wird. Zahlreiche Änderungen wurden seit dem Saisonende bereits durchgeführt – so erstrahlt die Werkstatt wieder in Orange.

Beirer absolvierte vor Ort mehrere Meetings mit den Team-Bossen Claudio und Davide De Carli. Auch personell tut sich bei De Carli einiges. Die Italiener müssen für die Saison 2025 den Abgang von Weltmeister Jorge Prado verdauen. Der Spanier hat seit dem Rücktritt von Antonio «Tony» Cairoli mit seinen WM-Titeln ausnahmslos die Highlights im Team gesetzt.

Als Ersatz für den Spanier wurde der schnelle Belgier Lucas Coenen von Husqvarna zu De Carli verschoben. Coenen wird einer der jüngsten MXGP-Werksfahrer, er feiert am 9. November erst seinen 18. Geburtstag. In der Werkstatt sind die Bikes für Lucas Coenen mit der Startnummer 96 längst bereit. Auch Coenens Bruder Sacha wechselt das Zelt und wird in der MX2-Klasse für die De-Carli-Mannschaft fahren.