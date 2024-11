Jeremy Seewer: Erste Runden als Ducati-Werksfahrer

Der Schweizer Motocrosser Jeremy Seewer drehte am Wochenende in Norditalien die ersten Trainingssessions mit seinem neuen Arbeitsgerät, der Ducati Desmo 450 MX.

Für Jeremy Seewer hat am Wochenende ein neuer Karriereabschnitt begonnen. Der Schweizer spulte auf Rennpisten in Norditalien seine ersten Runden mit der Desmo-450er-Motocross-Ducati ab. Der 30-jährige Bülacher hat einen Zweijahresvertrag in der Tasche und wird bei Ducati Corse Teamkollege des Italieners Mattia Guadagnini (22).

Als einer der Austragungsorte des Ducati-Shakedowns von Seewer diente bei sehr guten Verhältnissen die ehemalige Grand-Prix-Strecke von Ponte a Egola in der Nähe von Pisa in der Toskana. Begleitet wurde der Ostschweizer bei seinen ersten Kilometern mit der Duc von der Crew von Maddii-Racing, das Team wird ab nächster Saison die MXGP-Einsätze von Ducati abwickeln.



Seewer war mit einer Standardversion der 450er-Desmo unterwegs und äußerte sich Beobachtern zufolge sehr lobend über die Agilität des Motorrads aus Borgo Panigale. Bei Ducati arbeitet Seewer erstmals mit Showa-Dämpferelementen, nachdem er bei Yamaha und Kawasaki über viele Jahre hinweg mit Kayaba-Produkten verbunden war.



Bei Seewer ändert sich im kommenden Jahr neben der Technik auch der Bekleidungsausstatter. Nach vielen Jahren bei Alpinestars und seinem Reven-Jahr zuletzt im Werksteam von Kawasaki wird der vierfache Vizeweltmeister nun von US-Bekleidungssponsor Fox ausgestattet. Sein Helmausrüster bleibt der japanische Hersteller Shoei, bei dem er seine Profikarriere begonnen hatte.