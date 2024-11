Liam Everts wechselt von KTM zu Husqvarna

Im kommenden Jahr wird Liam Everts für das Team Nestaan Husqvarna starten. Der Belgier wird Teamkollege von Kay de Wolf in der MX2-WM. Zur Zeit befindet sich 'Liamski' noch in der Rehabilitation nach seinem Wirbelbruch.

Die Umstrukturierungen innerhalb der Pierer Mobility AG machen auch vor den WM-Teams nicht Halt. KTM gab das Lineup für die kommende WM-Saison bekannt. Lucas Coenen wechselt von Nestaan Husqvarna zu KTM in die MXGP. In der MX2 WM werden Sacha Coenen und Andrea Adamo als KTM-Werksfahrer antreten. Dazu kommen Simon Längenfeder und Marc Antoine Rossi, die aber für das in Italien ansässige Team von Davide de Carli in der MX2-Klasse starten.

GASGAS wird künftig nicht mehr mit Factory-Support im Paddock vertreten sein. Liam Everts wird Teamkollege von Kay de Wolf im Team Nestaan Husqvarna, der ebenfalls in der MX2-WM bleiben soll.

'Liamski' befindet sich zur Zeit noch in der Rehabilitationsphase und arbeitet an der Verbesserung der Beweglichkeit im Halsbereich nach seinem Wirbelbruch, den er sich beim WM-Lauf in China zugezogen hatte.

«Nestaan Husqvarna ist ein eine tolles Team und für mich es ist eine neue Herausforderung», erklärte Liam Everts. «Ich fühle ich mich wirklich gut mit dieser Entwicklung. Meine Motivation, eine neue Herausforderung anzunehmen, ist wirklich hoch. Ich brauchte definitiv eine Veränderung. Wir wollen gewinnen – das ist das ultimative Ziel und wir wollen Weltmeister werden. Wir werden es nach meiner Verletzung jetzt Schritt für Schritt angehen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, meine Startnummer zu ändern: Neues Team, neue Farben, neue Nummer! Nach dem Unfall hat sich viel verändert und jetzt schien es der richtige Zeitpunkt zu sein, etwas Eigenes zu beginnen. Meine Familie hat mich super unterstützt. Es wird ein neues Kapitel in meiner Karriere werden!»