Camden Mc Lellan holt ersten Laufsieg für Triumph

Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan holte im ersten Lauf von Arco di Trentino den ersten WM-Laufsieg für die britische Traditionsmarke. Simon Längenfelder strauchelte am Start und musste eine Aufholjagd starten.

Vor dem ersten Lauf begann es leicht zu regnen. Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder und Tabellenführer Kay de Wolf (Husqvarna) touchierten sich auf der Startgeraden, so dass Längenfelder beinahe stürzte und als Letzter auf die erste Kurve zusteuerte. De Wolf ging im Bereich der Top-10 ins Rennen, Längenfelder konnte sich in den ersten Kurven auf Platz 15 einreihen.

Den Holeshot zog der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden McLellan, der das Rennen von der Spitze aus kontrollierte und für die britische Traditionsmarke den ersten WM-Laufsieg im Motocross einfuhr. Er gewann mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor WM-leader Kay de Wolf.

De Wolf kämpfte sich bis in die Top-3 nach vorne. In der letzten Runde wurde Adamo von einem Überrundeten aufgehalten, so dass er von de Wolf noch überholt werden konnte. Simon Längenfelder kämpfte sich nach seinen Problemen am Start noch bis auf den 7. Platz nach vorne. Thibault Benistant (Yamaha) touchierte David Braceras, stürzte und fiel auf Platz 12 zurück.

MX2 Lauf 1 Pietramurata:



1. Camden McLellan (ZA), Triumph

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Valerio Lata (I), Honda

6. Cas Valk (NL), KTM

7. Simon Längenfelder (D), KTM

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Sacha Coenen (B), KTM

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda

11. David Braceras (E), Honda

12. Thibault Benistant (F), Yamaha

13. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

14. Julius Mikula (CZ), TM

15. Oriol Oliver (E), KTM

…

26. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

…

28. Collin Wohnhas (D), Husqvarna

29. Nicolas Vennekens (B), KTM

30. Lukas Albers (D), KTM