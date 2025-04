Trentino: Tim Gajser (Honda) schlägt zurück

Nachdem Polesetter Romain Febvre (Kawasaki) den ersten Lauf zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata 13 Runden lang angeführt hatte, spurtete WM-Leader Tim Gajser zum Laufsieg. Lucas Coenen (KTM) wurde Dritter.

Erster MXGP-Lauf zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien): Polesetter Romain Febvre (Kawasaki) zog den Holeshot vor WM-Leader Tim Gajser (Honda). 13 Runden lang kontrollierte der Franzose das Rennen von der Spitze und Gajser sah sich das Geschehen aus der Perspektive des Verfolgers an. Nach 12 Runden erhöhte Gajser den Druck und setzte sich schließlich entschlossen gegen Febvre durch. Dieser wollte kontern, ging dabei aber übers Limit und stürzte in der letzten Runde. Damit war der Laufsieg zugunsten von Gajser entschieden, der das Rennen am Ende mit einem deutlichen Vorsprung von 17 Sekunden gewann. Febvre war schnell genug wieder auf seiner Kawasaki und wurde Zweiter vor dem belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen.

Ducati-Star Antonio Cairoli, der am Samstag im Qualifikationsrennen mit defektem Hinterrad ausgefallen war, startete von ganz außen in die Top-10 und lieferte sich packende Duelle unter anderem gegen Jeffrey Herlings, Jeremy Seewer und den hervorragend aufgelegten Österreicher Marcel Stauffer (KTM). Stauffer rangierte streckenweise auf Rang 7 und brach erst gegen Rennende etwas ein, aber Platz 11 war dennoch ein mehr als zufriedenstellender WM-Einstand für ihn. Jeremy Seewer kommt immer besser mit der Ducati Desmo 450 zurecht und beendete den ersten Lauf auf Rang 6.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte. Der deutsche Wildcard-Starter Noah Ludwig (Sarholz KTM) verfehlte auf Rang 21 die Punkteränge nur knapp. Kevin Brumann und Valentin Guillod fielen aus.

MXGP, Lauf 1, Pietramurata:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Lucas Coenen (B), KTM

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Jeremy Seewer (CH), Ducati

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM

11. Marcel Stauffer (A), KTM

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Antonio Cairoli (I), Ducati

14. Kevin Horgmo (N), Honda

15. Jago Geerts (B), Yamaha

16. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

17. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

18. Adam Sterry (GB), KTM

19. Tom Koch (D), Beta

20. Josh Gilbert (GB), Honda

21. Noah Ludwig (D), KTM

…

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

28. Cato Nickel (D), Husqvarna

…

34. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna

36. (DNF) Valentin Guillod (CH), Yamaha

...

DNS: Brian Bogers (NL), Fantic

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)