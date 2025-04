Arco: Andrea Adamo (KTM) ist Grand-Prix-Sieger

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann der italienische Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo den Grand Prix of Trentino in Pietramurata vor WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und Laufsieger Thibault Benistant (Yamaha).

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf der MX2-Klasse in Pietramurata, Grand Prix of Trentino. Der Belgier übernahm die Führung, doch erneut wurde er Opfer seiner eigenen Courage. Sacha stürzte in der dritten Runde und fiel auf Platz 8 zurück. Bis zum Ende des Rennens verbesserte er sich auf Rang 7. Andrea Adamo (KTM) erbte unter dem Jubel der einheimischen Fans die Führung und behauptete diese bis zum Ende, doch erneut haderte er mit Überrundeten. 'Thibault Benistant (Yamaha) fand die Lücke und entriss Adamo in der letzten Runde die Spitzenposition. Mit einem 12-1-Ergebnis schaffte es Benistant damit tatsächlich noch bis aufs Podium. Lokalmatador Andrea Adamo gewann mit einem 3-2-Ergebnis den Grand Prix of Trentino.

Der belgische Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts musste das Rennen schon in der ersten Runde beenden. Er stürzte vor der Anfahrt zum großen Triple-Sprung, nachdem er mit seinem Teamkollegen Kay de Wolf kollidierte. Sein Motorrad wurde beschädigt und 'Liamski' musste den Weg zum Fahrerlager zu Fuß zurücklegen. Mit Null Punkten in diesem Rennen fiel 'Liamski' in der WM-Tabelle von Platz 3 auf Rang 4 zurück.

Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder aus Deutschland erwischte in diesem Rennen einen besseren Start und rangierte auf Platz 3. In der zweiten Hälfte konnte er alle Angriffe von WM-Leader Kay de Wolf erfolgreich abwehren. Simon verpasste mit einem 7-3-Ergebnis zwar knapp das Podium (mit 34 Zählern punktgleich mit Benistant auf Rang 3), aber in der WM-Tabelle rangiert er weiterhin auf Platz 2. Sein Rückstand gegenüber Kay de Wolf beträgt jetzt 12 Punkte.

Der Laufsieger des ersten Rennens, Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan, startete im Bereich der Top-3 in den zweiten Lauf, doch er schaltete an einem Bergabsprung versehentlich auf den Leerlauf und flog heftig über den Lenker ab. Danach war für den Südafrikaner auf Platz 16 nur noch Schadensbegrenzung möglich.

Der 6. Lauf der Motocross-WM 2025 findet am kommenden Wochenende im schweizerischen Frauenfeld statt. Die Qualifikationsrennen werden am Ostersamstag, dem19. April gestartet, die Wertungsläufe am Ostermontag, dem 21. April.

MX2 Lauf 1 Pietramurata:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 12-1

4. Simon Längenfelder (D), KTM, 7-3

5. Cas Valk (NL), KTM, 6-5

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 1-16

7. Sacha Coenen (B), KTM, 9-7

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-9

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 10-8

10. Valerio Lata (I), Honda, 5-14

11. Oriol Oliver (E), KTM, 15-6

12. David Braceras (E), Honda, 11-11

13. Liam Everts (B), KTM, 4-30 (DNF)

14. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 13-13

15. Julius Mikula (CZ), TM, 14-15

…

28. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 26-27

…

29. Lukas Albers (D), KTM, 30-28

30. Collin Wohnhas (D), Husqvarna, 27-29

MX2 WM-Stand nach Runde 5 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 219, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 213, (-18)

4. Liam Everts (B), KTM, 203, (-28)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 171, (-60)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 169, (-62)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 155, (-76)

8. Cas Valk (NL), KTM, 151, (-70)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 121, (-88)

10. Valerio Lata (I), Honda, 111, (-101)