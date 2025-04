Schweiz: Längenfelder (KTM) gewinnt den ersten Lauf

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld mit einem Start-Ziel-Sieg vor WM-Leader Kay de Wolf und Liam Everts (beide Husqvarna).

Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder zog den Holeshot zum ersten Lauf der MX2-Klasse im schweizerischen Frauenfeld, 6. Lauf der Motocross-WM 2025. Sacha Coenen (KTM) übernahm noch in der ersten Runde die Führung. HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi stürzte bereits in der ersten Kurve.

Längenfelder ließ sich nicht abschütteln und ging in Runde 6 erneut in Führung. Andrea Adamo (KTM) ging in der Anfangsphase des Rennens zu Boden, Thibault Benistant (Yamaha) stürzte in Runde 9. Sacha Coenen wurde nach der Hälfte des Rennens nach hinten durchgereicht und zunächst von Kay de Wolf, Liam Everts (beide Husqvarna) und Camden McLellan (Triumph) überholt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Längenfelder an der Spitze schon einen Vorsprung von 10 Sekunden herausgefahren.

Längenfelder kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 8,4 Sekunden vor WM-Leader Kay de Wolf und Liam Everts.

«Endlich ist mir wieder ein guter Start gelungen», erklärte der Deutsche nach seinem Laufsieg. «Die Starts waren in letzter Zeit mein Problem. Ich konnte einen guten Rhythmus finden und hatte eine gute Pace. Hoffentlich gelingt mir im zweiten Rennen nochmal ein guter Start.»

MX2 Frauenfeld, Lauf 1:



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Liam Everts (B), Husqvarna

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Guillem Farres (E), Triumph

8. Cas Valk (NL), KTM

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Valerio Lata (I), Honda

11. Thibault Benistant (F), Yamaha

12. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

14. Ferruccio Zanchi (I), Honda

15. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

16. David Braceras (E), Honda

17. Mike Gwerder (CH), KTM

18. Julius Mikula (CZ), TM

19. Magnus Smith (DK), KTM

20. Saad Soulimani (MAR), TM