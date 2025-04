Frauenfeld: Ruben Fernandez (Honda) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Maxime Renaux (Yamaha).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld: Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez zog den Holeshot und holte seinen ersten Laufsieg in der Saison 2025. Sein HRC-Teamkollege und WM-Leader Tim Gajser startete im Bereich von Top-4 und musste sich auf der bereits tief ausgefahrenen Hartbodenstrecke zunächst an Maxime Renaux (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) vorbei kämpfen.

Nach der Hälfte des Rennens war Gajser der Schnellste auf der Strecke und befand sich in unmittelbarer Schlagdistanz zu Fernandez, doch der Slowene fand keinen weg am Spanier vorbei. Fernandez konnte sich am Ende wieder etwas vom Druck seines HRC-Teamkollegen befreien und gewann mit einem Vorsprung von 6,8 Sekunden vor Gajser und Renaux.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre touchierte auf der Startgeraden einen Kontrahenten und fiel bis ins Mittelfeld zurück, von wo aus er eine starke Aufholjagd startete. Nachdem er bereits Platz 4 erreicht hatte, ging er an einer Bergab-Passage über das Vorderrad zu Boden und fiel auf Platz 6 zurück. Der Franzose beendete das Rennen schließlich auf Platz 5.

Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) startete im Bereich der Top-6, fiel dann auf Rang 8 zurück und verbesserte sich am Ende unter dem Jubel der einheimischen Fans auf Platz 6. Valentin Guillod (Yamaha) zeigte auf Platz 8 ebenfalls eine gute Leistung.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch startete im Bereich von Platz 14, wurde aber im Rennen bis auf Platz 21 durchgereicht. Der Thüringer verbesserte sich am Ende um einen Platz auf Rang 20. Die anderen deutschen Piloten verfehlten die Top-20 und auch der österreichische Gaststarter Marcel Stauffer (KTM) konnte auf Rang 25 nicht an seine Leistungen vor einer Woche im Trentino anknüpfen.

Die Wertungsläufe zum Grand Prix of Switzerland finden am Ostermontag statt.

MXGP Qualifikationsrennen Frauenfeld:



1. Ruben Fernandez (E), Honda

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Jeremy Seewer (CH), Ducati

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Lucas Coenen (B), KTM

11. Alessandro Lupino (I), Ducati

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

13. Kevin Horgmo (N), Honda

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Brian Bogers (NL), Fantic

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

17. Ben Watson (GB), Beta

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Jago Geerts (B), Yamaha

20. Tom Koch (D), Beta

21. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

22. Adam Sterry (GB), KTM

23. Mitchell Evans (AUS), Honda

24. Noah Ludwig (D), KTM

25. Marcel Stauffer (A), KTM

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Federico Tuani (I), Honda

28. Cato Nickel (D), Husqvarna

29. Romain Pape (F), Yamaha

30. Ramon Keller (CH), KTM

31. John Adamson (GB), Honda

32. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

33. Robin Scheiben (CH), Triumph

34. Loris Freidig (CH), Husqvarna

…

38. Xylian Ramella (CH), Honda

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati