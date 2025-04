Frauenfeld: Kay de Wolf (Husqvarna) startet von Pole

Kay de Wolf holte die erste Pole-Position in der laufenden Saison

MX2-WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld: HRC-Werksfahrer Valerio Lata zog den Holeshot vor Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo, Cas Valk (KTM)Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Sacha Coenen (Red Bull KTM) wurde auf der Startgeraden etwas abgedrängt und kam nur im Mittelfeld aus der ersten Runde.

De Wolf kämpfte sich rasch auf den zweiten Platz nach vorne, aber Lata konnte seine Führungsposition 4 Runden lang behaupten, bevor Kay de Wolf die Lücke sah, den Platz an der Sonne übernahm und danach das Rennen von der Spitze kontrollierte und mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden gewann. Erstaunliches Detail: Es war der erste Sieg in einem Qualifikationsrennen für den Titelverteidiger in dieser Saison.

Simon Längenfelder profitierte zunächst von einem Sturz von Andrea Adamo, der beim Versuch, Valerio Lata zu überholen, zu Boden ging und auf Platz 7 zurückfiel. Danach setzte sich der Deutsche gegen Lata durch und erreichte Platz 2. Valerio Lata konnte die hohe Pace der Anfangsphase nicht über die Distanz gehen und wurde am Ende bis auf Rang 6 durchgereicht.

Liam Everts (Husqvarna) startete im Bereich der Top-6 und befand sich am Ende am Hinterrad von Simon Längenfelder, doch der Deutsche konnte den Belgier bis zum Schluss auf Distanz halten.

Mit seinem Sieg vergrößerte Kay de Wolf seinen Vorsprung in der WM-Tabelle gegenüber Simon Längenfelder auf 13 WM-Punkte.

MX2 Qualifikation Frauenfeld:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Liam Everts (B), Husqvarna

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Valerio Lata (I), Honda

7. Camden McLellan (ZA), Triumph

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Cas Valk (NL), KTM

11. Guillem Farres (E), Triumph

12. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

13. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

14. Sacha Coenen (B), KTM

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha

16. Maxime Grau (F), KTM

17. Mike Gwerder (CH), KTM

18. David Braceras (E), Honda