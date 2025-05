Der Lenker-Handstand von Sacha Coenen (KTM) im Video

KTM-Werksfahrer Sacha Coenen führte im Schlamm von Agueda in beiden Läufen. Im ersten Rennen kam er von der Ideallinie ab und vollführte einen Spektakulären Handstand auf dem Lenker, bevor er in den Schlamm tauchte.

Sacha Coenen ist ein Vollgas-Racer, der nicht nur 110 Prozent auf der Strecke gibt, sondern häufig weit übers Limit geht. Nach dem Start liegt der federleichte Sacha oft vorn, was die Konkurrenz aber nicht sehr beunruhigt, denn Kamikaze-Sacha endet oft am Boden.

Am vergangenen Wochenende sorgte er wieder einmal für spektakuläre Momente. Für den klein gewachsenen Sacha ist ein Schlammrennen besonders schwierig. Während sich die anderen Fahrer mit den Füßen paddelnd durchs Geläuf bewegen, muss er es allein mit Balance schaffen, denn seine Beine sind viel zu kurz zum Paddeln. Genau das macht ihn aber auch so besonders: Sacha ist im Schlamm ein wahrer Balance-Künstler. Wenn er aber die Ideallinie verfehlt, wird es schwierig, weil Abfangen mit den Beinen ist bei ihm Fehlanzeige.

Im ersten Lauf von Agueda führte er nach dem Sturz von Liam Everts (Husqvarna) das Rennen vier Runden lang an, bis er von der Ideallinie abkam und mit dem Vorderrad in ein tiefes Schlammloch eintauchte, schlagartig abgebremst wurde und per Handstand in den Schlamm eintauchte. Seine Werks-KTM war so tief im aufgeweichten Boden versunken, dass sie nicht einmal umfiel, sondern einfach nur stehenblieb. Nachdem Sacha das Rennen fortsetzte, geriet er erneut von der Strecke ab. Nach all den Strapazen sprangen am Ende für ihn nur 2 WM-Punkte auf Platz 19 heraus.

Den zweiten Lauf ging er dann aber besonnener an. Erneut ging Sacha in Führung und hielt diese bis zur Hälfte des Rennens. Als der spätere Sieger Andrea Adamo (KTM) näher rückte, setzte er nicht mehr alles auf eine Karte, leistete wenig Widerstand und nahm die 22 Punkte für den zweiten Platz mit. Und am Ende des Tages war Platz 7 in der Grand-Prix-Wertung gar nicht mal so schlecht. In der WM-Tabelle rangiert der spektakuläre Belgier auf Platz 6.

MX2, Agueda:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-3

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-4

4. Mathys Valin (F), Kawasaki, 6-5

5. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 4-10

6. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-9

7. Sacha Coenen (B), KTM, 19-2

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-13

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 13-7

10. Guillem Farres (E), Triumph, 12-8

MX2 WM-Stand nach Runde 7 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 328 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 324, (-4)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-10)

4. Liam Everts (B), KTM, 269, (-59)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 225, (-103)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 222, (-106)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 210, (-118)

8. Cas Valk (NL), KTM, 189, (-139)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 168, (-160)

10. Valerio Lata (I), Honda, 160, (-168)