Kay de Wolf (Husqvarna) siegt im 'beast mode'

Adamo geht an Coenen vorbei in Führung

Kay de Wolf gewann den Grand Prix of Spain vor Andrea Adamo und Sacha Coenen

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann mit einem 1-4-Ergebnis den Grand Prix of Spain in Lugo vor dem Sieger des zweiten Laufs, Andrea Adamo (KTM). Simon Längenfelder (KTM) wurde im zweiten Lauf Dritter.

Die Bedingungen verbesserten sich im spanischen Lugo vor dem zweiten MX2-Lauf deutlich. Nachdem das Startgatter fiel, kam es auf der Startgeraden zwischen Kay de Wolf (Husqvarna) und Thibault Benistant (Yamaha) zu einer Rangelei, so dass de Wolf bis ans Ende des Feldes zurückfiel. De Wolf erreichte noch in der ersten gezeiteten Runde Platz 11. Die Piloten der Top-10 forderten den Tabellenführer danach allerdings deutlich stärker. Wie er später erklärte, musste er in den 'beast mode' schalten.

Den Holeshot zog red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der auch in diesem Lauf häufig über dem Limit agierte, aber die heiklen Situationen immer wieder meistern und sich schnell absetzen konnte. Zweiter war zunächst HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi, der aber in der Anfangsphase stürzte und zurückfiel.

Nach 10 Runden hatte Sacha Coenen bereits einen Vorsprung von 10 Sekunden gegenüber Andrea Adamo (KTM). In der 12. Runde jedoch stürzte der Belgier in einer Linkskehre, so dass Adamo die Führung kampflos erbte. «Mir ist das Vorderrad weggerutscht und ich habe sehr viel Zeit gebraucht, bis das Motorrad wieder angesprungen ist», erinnerte sich Sacha nach dem Rennen. Mit einem 6-2-Ergebnis erreichte Sacha Coenen aber das Podium auf Platz 3 der Gesamtwertung.

Andrea Adamo überholte Simon Längenfelder und konnte am Ende die Angriffe von Sacha Coenen erfolgreich abwehren. Adamo gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,2 Sekunden vor Coenen. Mit einem 5-1-Resultat stand er auf Platz 2 der Tageswertung.

Kay de Wolf musste in der zweiten Rennhälfte in den 'beast mode' schalten, um sich nach vorne zu kämpfen. Rick Elzinga (Yamaha) leistete energischen Widerstand. Als dieser gebrochen war, machte der Niederländer schnell Boden gut und beendete das Rannen hinter Adamo, Coenen und Längenfelder auf Platz 4. Mit 43 Punkten wurde er damit Grand-Prix-Sieger.

Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder zeigte im zweiten Rennen auf Platz 3 eine konstante und solide Leistung. Mit einem 8-3-Ergebnis wurde Längenfelder in Lugo Sechster der Grand-Prix-Wertung. Der Deutsche rangiert in der Tabelle nach 8 von 20 WM-Runden weiterhin auf Platz 2, verlor in Spanien aber insgesamt 11 Punkte zu WM-Leader Kay de Wolf. Sein Rückstand zur Tabellenspitze beträgt 15 Punkte.

Liam Everts (Husqvarna) rangierte in der Anfangsphase auf Platz 4 und fiel nach einem kleinen Sturz aber auf Rang 6 zurück. Im Rennen lag er lange auf Platz 5, musste sich am Ende aber ebenfalls dem wie entfesselt fahrenden de Wolf geschlagen geben.

Der 9. Lauf zur Motocross-WM 2025 findet in zwei Wochen im französischen Ernée statt.

Ergebnis MX2 Lugo:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-4

2. Andrea Adamo (I), KTM, 5-1

3. Sacha Coenen (B), KTM, 6-2

4. Liam Everts (B), KTM, 2-6

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-5

6. Simon Längenfelder (D), KTM, 8-3

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-10

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 7-7

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-8

10. Valerio Lata (I), Honda, 9-12

11. Julius Mikula (CZ), TM, 12-14

12. Guillem Farres (E), Triumph, 11-15

13. Oriol Oliver (E), KTM, 16-11

14. Maxime Grau (F), KTM, 14-13

15. Mathis Valin (F), Kawasaki, 10-18

MX2 WM-Stand nach Runde 8 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 380 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 365, (-15)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 359, (-21)

4. Liam Everts (B), KTM, 313, (-67)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 271, (-109)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 264, (-116)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 241, (-139)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 203, (-177)

9. Cas Valk (NL), KTM, 196, (-184)

10. Valerio Lata (I), Honda, 182, (-198)