Lugo: Thibault Benistant (Yamaha) startet von Pole

Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant gewann das MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Spain in Lugo vor Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Die Wetterbedingungen blieben stabil.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Spain in Lugo: Nach einem Problem mit der Startanlage zu Beginn des EMX250-Rennens verzögerten sich die nachfolgenden Starts. Das Wetter blieb bis zur Hälfte des MX2-Qualifikationsrennens stabil. Am Ende gab es einen leichten Regenschauer, der aber kein größeres Problem verursachte.

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Am Start katapultierte sich aber zunächst Simon Längenfelder mit dem Holeshot an die Spitze des Feldes. Hinter ihm wurde der Deutsche aber bereits von Thibault Benistant (Yamaha) attackiert und noch in der ersten Runde mit einem Blockpass überholt, während Sacha Coenen nach einigem Gerangel in der ersten Runde zunächst auf Platz 10 zurückfiel.

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startete zwar nicht perfekt, konnte sich aber schnell von der Spitzengruppe der Top-5 lösen und überholte in der zweiten gezeiteten Runde Simon Längenfelder. Am Ende des Rennens touchierte er während der Flugphase eines Sprungs einen Überrundeten, konnte die Situation aber gekonnt abfangen. In der vorletzten Runde kam de Wolf noch einmal in Schlagdistanz zu Benistant, doch nach einem Fehler des Niederländers war Benistant durch und gewann mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden vor de Wolf, Längenfelder und Everts.

MX2 Qualifikationsrennen Lugo:



1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Ferruccio Zanchi (I), Honda

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Cas Valk (NL), KTM

8. Camden McLellan (ZA), Triumph

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Valerio Lata (I), Honda

11. Guillem Farres (E), Triumph

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Andrea Adamo (I), KTM

14. Mathys Valin (F), Kawasaki

15. Maxime Grau (F), KTM