Tim Gajser (Honda): Operation – WM dahin!

Honda-Motocross-Ass Tim Gajser musste sich nach seinem Crash in Frauenfeld einer Operation unterziehen und verpasst damit die Chance auf den MXGP-WM-Titel.

Vor dem Grand Prix in Portugal sah es noch nach einem zügigen Comeback des damaligen MXGP-WM-Leaders Tim Gajser aus. Dann entschied sich Gajser nach einem Versuch auf dem Bike doch noch zu einer weiteren Woche Pause. Jetzt gibt es einen herben Rückschlag: Der 28-jährige Slowene aus dem Honda-Werksteam musste nun eine Operation an seiner Schulter über sich ergehen lassen.

Zur Erinnerung: Gajser hatte sich beim Grand Prix in Frauenfeld im zweiten Lauf auf Rang 2 liegend bei einem heftigen Abflug über einen umstrittenen Erdhügel am Streckenrand die rechte Schulter ausgekugelt und vor Ort lange auf Hilfe warten müssen.

Am 7. Mai wurde Gajser in Italien vom Spezialisten Giuseppe Porcellini operiert. «Ich bin bitter enttäuscht, dass die Operation notwendig wurde, was mir effektiv jede Chance auf den Titel in diesem Jahr nimmt», war Gajser verbittert. «Der Schulter hat es leider an Stabilität gefehlt.»

Gajser macht sich nun keine Illusionen: «Es gibt für so einen Fall keinen wirklichen Comeback-Zeitplan, aber ich werde sicher einige Grands Prix versäumen. Und auch bei der Rückkehr wird der Speed dann wohl nicht sofort da sein.» Eile ist jetzt das falsche Rezept. Daher sagte Gajser auch: «Ich werde jetzt alles tun, was notwendig ist, um fit und gesund zu werden und auf 100 Prozent zu kommen.»

«Ich habe mich in dieser Saison so gut gefühlt und die Ergebnisse haben das auch gezeigt. Ich habe die WM komfortabel angeführt. Aber das ist Motocross – es kann alles passieren und leider in jedem Moment», so der fünffache Weltmeister.

In der WM-Tabelle der MXGP führt vor dem Grand Prix in Lugo Kawasaki-Ass Romain Febvre mit 25 Punkten Vorsprung auf Gajser. Dritter ist mit 43 Punkten Rückstand der belgische MXGP-Rookie Lucas Coenen (Red Bull KTM), der zuletzt vier Rennen in Folge gewinnen konnte.