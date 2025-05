Lugo MXGP Quali: Jago Geerts mit Überraschungssieg

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann im spanischen Lugo überraschend das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Spain vor Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Spain in Lugo: Zu Beginn des Rennens begann es zu regnen. Die Streckenbedingungen blieben im Rennen aber insgesamt gut. Die beiden Kawasaki-Werksfahrer, Romain Febvre und Pauls Jonass belegten in Abwesenheit des verletzten Tim Gajser (Honda) im Zeittraining die Plätze 1 und 2 vor Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda) und Lucas Coenen (KTM).

Nach dem Start kam es schon nach wenigen Metern zur ersten Rangelei, in die Kevin Horgmo verwickelt wurde. In der ersten Kurve krachte es dann gewaltig: Das Vorderrad von Andrea Bonacorsi touchierte das Hinterrad von Jeremy Seewer, so dass sich Bonacorsi heftig überschlug und eine Kettenreaktion von Stürzen auslöste. Zu Boden gingen unter anderem Ruben Fernandez, der sich den rechten Unterarm aufriss, Roan van de Moosdijk, Brent van Doninck und Brian Bogers.

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts zog den Holeshot und führte das Rennen zunächst vor Seewer und Febvre an. Febvre setzte sich noch in der ersten Runde gegen Seewer durch und attackierte danach den führenden Geerts, der sich aber erfolgreich zur Wehr setzen konnte.

Mit Jago Geerts, der seit seinem Aufstieg in die MXGP im vergangenen Jahr vom Pech verfolgt war, hatte in Lugo niemand gerechnet. Der Belgier fuhr wie um sein Leben. Er wollte diesen Sieg und konnte Febvre 9 Runden lang auf Abstand halten. In Runde 10 schließlich setzte sich Febvre durch. Das Rennen schien damit entschieden zu sein, denn Geerts orientierte sich nun eher nach hinten, von wo Lucas Coenen immer näher rückte.

Zwei Runden vor ultimo überschlugen sich die Ereignisse: Febvre stürzte in derselben Kurve, in der er zuvor Geerts überholt hatte. Coenen befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits an Geerts Hinterrad. Coenen roch den Braten und wollte in der letzten Runde den Sieg. Am Ende der Startgeraden bremste er spät und ging ebenfalls über das Vorderrad zu Boden. Er hob seine Werks-KTM auf und verlor die Balance, so dass sein Bike nach der anderen Seite kippte. Dabei verlor Coenen so viel Zeit, dass nicht nur Roman Febvre vorbeifuhr, sondern auch noch Maxime Renaux und er auf Platz 4 zurückfiel.

Damit gewann Jago Geerts das erste MXGP-Rennen seiner Karriere und meldete sich damit eindrucksvoll zurück. «Es war ein verrücktes Rennen», erklärte er im Ziel. «Nach dieser harten Zeit fühlt sich dieser Erfolg wirklich gut an. Aber ich wusste, dass der Tag kommen würde.»

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch startete im Bereich der Top-10, fiel dann aber auf Platz 19 zurück.

MXGP Qualifikation Lugo:



1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Lucas Coenen (B), KTM

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Ducati

7. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Kevin Horgmo (N), Honda

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Brent van Doninck (B), Honda

15. Ruben Fernandez (E), Honda

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Valentin Ander (E), Yamaha

19. Tom Koch (D), Beta

20. Josh Gilbert (GB), Honda

21. Mattia Guadagnini (I), Ducati

22. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

...

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha