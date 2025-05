Lugo im Schlamm: Kay de Wolf (Husqvarna) liegt vorn

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse im spanischen Lugo vor seinem belgischen Teamkollegen Liam Everts und Polesetter Thibault Benistant (Yamaha). Simon Längenfelder (KTM) stürzte.

Die Befürchtungen der Wettervorhersagen haben sich bestätigt: Anhaltender Regen hatte die Strecke am Sonntag stark aufgeweicht. Die MX2-Protagonisten mussten beim Grand Prix of Spain in Lugo ihr nächstes Schlammrennen bestreiten.

Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) gewann den Holeshot vor Simon Längenfelder (KTM) und Camden Mc Lellan (Triumph). Nachdem Mc Lellan seinen Motor abwürgte und zurückfiel, kämpfte sich WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) an die Spitze, während Simon Längenfelder vor der Auffahrt zur Split-Lane ins Straucheln geriet und ziemlich hart zu Boden ging. Nachdem er seine Werks-KTM aufhob, stand er entgegen der Fahrtrichtung. Der Deutsche nahm das Rennen auf Platz 15 wieder auf und kämpfte danach erneut mit Sichtproblemen verursacht durch die total verschlammte Schutzbrille. Dennoch gab Längenfelder nicht auf und fuhr bis auf den 8. Platz nach vorne.

An der Spitze setzte sich in der zweiten gezeiteten Runde Kay de Wolf (Husqvarna) gegen Thibault Benistant (Yamaha) durch und kontrollierte das Rennen von der Spitze. In den letzten 4 Runden kam de Wolfs Teamkollege Liam Everts immer näher, aber der Belgier kam nicht mehr in Schlagdistanz. De Wolf gewann mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Everts uns Benistant.

Eine spektakuläre Show bot erneut der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der wieder auf der sprichwörtlich letzten Rille unterwegs war. Trotz permanenter Sturzgefahr kämpfte er sich von Platz 9 auf Rang 6 nach vorne. Am Ende kämpfte er gegen Agueda-Sieger Andrea Adamo, doch es reichte für den Belgier am Ende nicht, das Überholmanöver durchzuziehen.

MX2, Lauf 1 Lugo:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Liam Everts (B), KTM

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Ferruccio Zanchi (I), Honda

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Camden McLellan (ZA), Triumph

8. Simon Längenfelder (D), KTM

9. Valerio Lata (I), Honda

10. Mathis Valin (F), Kawasaki

11. Guillem Farres (E), Triumph

12. Julius Mikula (CZ), TM

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

14. Maxime Grau (F), KTM

15. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

16. Oriol Oliver (E), KTM

17. David Braceras (E), Honda

18. Cas Valk (NL), KTM

19. Magnus Smith (DK), KTM

20. Nicolas Vennekens (B), KTM