Lugo: Romain Febvre (Kawa) gewinnt souverän Lauf 1

Der französische WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) gewann den ersten MXGP-Wertungslauf zum Grand Prix of Spain in Lugo vor seinem Landsmann Maxime Renaux (Yamaha) und Lokalmatador Ruben Fernandez (HRC).

Die Streckenbedingungen verbesserten sich beim Start zum ersten Lauf der MXGP, Grand Prix of Spain in Lugo. WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) zog den Holeshot, kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor seinem Landsmann Maxime Renaux (Yamaha) und Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda). Fernandez war nach dem Start zum Qualifikationsrennen am Samstag heftig gestürzt und hatte sich dabei mehrere tiefe Wunden am Ellenbogen zugezogen. Auch der italienische Fantic-Werksfahrer Andrea Bonacorsi startete in Lugo mit dem Handicap heftiger Blessuren nach seinem Samstags-Crash.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer rangierte nach dem Start hinter Febvre auf Platz 2, doch Seewer stürzte in Runde 3 und fiel zunächst auf Platz 8 zurück. Danach stürzte er im selben Streckenteil weitere zwei Male und konnte am Ende auf Platz 19 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Polesetter Jago Geerts ging zu Beginn des Rennens auf dem schlammigen Untergrund zu Boden. Pauls Jonass (Kawasaki) erwischte es schon am Ende der Startgeraden.

Tom Koch (Beta) startete im Bereich von Platz 20 und verfehlte am Ende auf Platz 21 die Punkteränge.

An der Spitze spulte Romain Febvre scheinbar mühelos im unteren Drehzahlbereich seine Runden ab, was nicht sehr schnell aussah, aber hochgradig effektiv war. Am Ende des Rennens zeigte sich sogar die Sonne, so dass die Strecke schnell austrocknete und die Pfützen verschwanden.

MXGP Lauf 1, Lugo:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Lucas Coenen (B), KTM

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Brent van Doninck (B), Honda

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati

11. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Adam Sterry (GB), KTM

15. Jago Geerts (B), Yamaha

16. Kevin Horgmo (N), Honda

17. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Jeremy Seewer (CH), Ducati

20. Josh Gilbert (GB), Honda

21. Tom Koch (D), Beta

...

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha