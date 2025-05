Simon Längenfelder (KTM) über den Schlamm in Lugo

Nach einem Sturz im ersten Lauf unter schlammigen Bedingungen fiel der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder ins Mittelfeld zurück und musste danach eine Aufholjagd starten.

Besonders im ersten Lauf von Lugo (Spanien) kämpften die MX2-Piloten erneut mit den schwierigen Bedingungen. Die Strecke war durch Regenfälle stark aufgeweicht. Zwar waren die Verhältnisse nicht ganz so brutal wie vor einer Woche in Portugal, aber in den ersten Runden fuhr sich eine Ideallinie heraus, die es extrem schwer machte, ein Überholmanöver zu starten, denn abseits der Ideallinien waren tiefe Pfützen und Schlamm.

«Bei solchen Bedingungen konstant zu bleiben, ist sehr schwer», erklärte Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder, der im ersten Lauf gut startete und hinter Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) und Camden McLellan (Triumph) zunächst auf Platz 3 rangierte. Vor der Split Lane verlor er Bodenhaftung und stürzte, so dass mehr als 10 Fahrer an ihm vorbeifuhren. Zu allem Unglück lag seine KTM am Hang entgegen der Fahrtrichtung, so dass es noch länger dauerte, bis er das Rennen fortsetzen konnte.

Danach rangierte Simon im Bereich von Platz 15 und musste sich abseits der Ideallinie mühsam nach vorne kämpfen und dabei mit High-Speed durch tiefe Pfützen und unberechenbare Schlammlöcher navigieren. Am Ende erreichte er Platz 8, was angesichts der Umstände eine respektable Leistung war, aber natürlich nicht seinen eigenen Zielen entsprach.

Im zweiten Lauf unter deutlich besseren Bedingungen erwischte er erneut einen guten Start und blieb diesmal vorne. Mit einem 8-3-Ergebnis wurde Längenfelder in Lugo am Ende Sechster der Grand-Prix-Wertung. Der Deutsche rangiert in der Tabelle nach 8 von 20 WM-Runden weiterhin auf Platz 2, verlor in Spanien aber insgesamt 11 Punkte zu WM-Leader Kay de Wolf. Sein Rückstand zur Tabellenspitze beträgt nun 15 Punkte.

«Jetzt hoffe ich, in Frankreich wieder auf die Beine zu kommen», erklärte Längenfelder vor dem 9. Lauf der Motocross-WM in Ernée am 25. Mai.

Ergebnis MX2 Lugo:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-4

2. Andrea Adamo (I), KTM, 5-1

3. Sacha Coenen (B), KTM, 6-2

4. Liam Everts (B), KTM, 2-6

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-5

6. Simon Längenfelder (D), KTM, 8-3

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-10

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 7-7

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-8

10. Valerio Lata (I), Honda, 9-12

MX2 WM-Stand nach Runde 8 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 380 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 365, (-15)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 359, (-21)

4. Liam Everts (B), KTM, 313, (-67)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 271, (-109)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 264, (-116)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 241, (-139)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 203, (-177)

9. Cas Valk (NL), KTM, 196, (-184)

10. Valerio Lata (I), Honda, 182, (-198)