Romain Febvre (Kawasaki) siegt in Spanien trotz Crash

Der französische WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) gewann trotz Sturz im spanischen Lugo den Grand Prix of Spain mit einem 1-2-Ergebnis und setzte sich damit an der Tabellenspitze weiter ab.

8. Lauf der MXGP-Motocross-WM 2025 im spanischen Lugo: Nachdem die Regenfälle in den Nachmittagsstunden nachließen, trocknete die Strecke zwar ab, aber abseits der Ideallinie waren noch immer tiefe Schlammrinnen, die den Kurs sehr anspruchsvoll machten.

Romain Febvre (Kawasaki) zog auch im zweiten Lauf den Holeshot vor Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Jeremy Seewer (Ducati). Febvre setzte sich an der Spitze gleich ein paar Meter vom Rest des Feldes ab und damit schien der Franzose die Sache klar und einfach zu halten. Doch es kam anders: In der zweiten Runde ging Febvre an einer Bergab-Passage zu Boden und fiel damit auf Platz 8 zurück. Nun musste der Kawasaki-Werksfahrer also den beschwerlichen Weg an die Spitze nehmen.

Nach Febvres Sturz übernahm zunächst Calvin Vlaanderen (Yamaha) die Führung, doch der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen erkannte seine Chance und übernahm mit einem heiklen Manöver gegen Vlaanderen sofort die Führungsposition. Coenen kontrollierte danach das Rennen und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 12 Sekunden.

Febvre bahnte sich seinen Weg an die Spitze und überholte Polesetter Jago Geerts (Yamaha), Mattia Guadagnini (Ducati), Jeremy Seewer (Ducati), Ruben Fernandez (Honda) und Clavin Vlaanderen (Yamaha). Mattia Guadagnini flog an der ersten Bergab-Passage über den Lenker ab, so dass sich sein Airbag öffnete. Der Italiener blieb unverletzt und beendete den Lauf auf Platz 18. Mit einem 1-2-Ergebnis und 47 Punkten gewann Romain Febvre den Grand Prix of Spain vor Lucas Coenen (43 Punkte) und Lokalmatador Ruben Fernandez (38) auf Platz 3.

Sein zweiter Grand-Prix-Sieg in dieser Saison markierte zugleich den 23. Gesamtsieg in der Karriere des Franzosen. In der WM-Tabelle konnte sich Febvre damit weiter absetzen und vergrößerte seinen Vorsprung von 25 auf 49 Punkte. Zweiter der WM-Tabelle ist nach 8 absolvierten WM-Läufen Lucas Coenen. Der verletzt ausgefallene Tim Gajser (Honda) fiel von Rang 2 auf Platz 3 zurück.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch holte im zweiten Lauf auf Platz 16 weitere 5 WM-Punkte. Der Thüringer rangiert damit weiterhin auf Tabellenplatz 23.

In zwei Wochen geht es in Ernée mit dem Grand Prix of France in die 9. WM-Runde. Danach folgt am 1. Juni bereits der Grand Prix of Germany im Talkessel.

Ergebnis MXGP Lugo:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

2. Lucas Coenen (B), KTM, 4-1

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-9

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-3

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 7-6

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 6-7

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-12

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 11-

10. Ben Watson (GB), Beta, 12-10

11. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 19-5

12. Kevin Horgmo (N), Honda, 16-8

13. Brian Bogers (NL), Fantic, 13-13

14. Brent van Doninck (B), Honda, 9-17

15. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 10-18

16. Jago Geerts (B), Yamaha, 15-15

17. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 17-14

18. Adam Sterry (GB), KTM, 14-19

19. Tom Koch (D), Beta, 21-16

20. Jan Pancar (SLO), KTM, 18-23

...

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 8 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 386 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 337, (-49)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-81)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 277, (-109)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 261, (-125)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 259, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 223, (-163)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 201, (-185)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 195, (-191)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 179, (-207)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 35, (-351)