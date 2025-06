HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi fällt verletzt aus

Bei seinem Crash im Talkessel zog sich der italienische HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi eine Knieverletzung zu, die er auskurieren muss. Am kommenden Wochenende kann der Italiener nicht starten.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Nach seinem Crash im Talkessel, bei dem sich MX2-HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi eine Knieverletzung zugezogen hatte, muss der Italiener am kommenden Wochenende den 11. Lauf der Motocross-WM in Kegums aussitzen.

«Leider verpasse ich das Rennen», erklärte Ferruccio. «Nach meinem Unfall in Teutschenthal wurde ich zu Hause genauer untersucht. Die Ärzte erklärten mir, dass ich nun pausieren solle. Es ist nicht das, was ich hören wollte, aber die Gesundheit hat Priorität und ich werde jetzt mein Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder in den Wettkampf zurückzukehren.»

Zanchis spanischer MXGP-Teamkollege Ruben Fernandez stürzte an derselben Stelle wie Zanchi. Auch er probierte in der ersten Runde des ersten Laufs, was zuvor schon Zanchi mit schwerwiegenden Folgen misslungen war: Fernandez wollte den Doppelsprung in einem Satz nehmen, schaffte aber die Distanz nicht, landete auf der Kuppe des Hügels und wurde bei hoher Geschwindigkeit über den Lenker katapultiert. Zwar fiel Fernandez danach ebenfalls angeschlagen aus, aber er zog sich zumindest keine schweren Verletzungen zu und wird am Wochenende in Kegums starten können.