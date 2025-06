Pauls Jonass (Kawasaki) fällt 4-6 Wochen aus

Nach seinem Crash im ersten Lauf des Deutschland-Grands-Prix wird Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass 4 bis 6 Wochen ausfallen. Eine Operation seines gebrochenen Schlüsselbeins ist nicht erforderlich.

«Das ist Motocross und diese Dinge können passieren», erklärte der lettische Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass, der seinen Heim-Grand-Prix am kommenden Wochenende in Kegums verpassen wird. «Ich erinnere mich nicht wirklich, was im Detail passiert ist, aber es gab viele Spurrinnen kurz vor diesem Sprung. Ich habe keine Gehirnerschütterung erlitten und mein Kopf ist klar, aber jetzt muss ich es zehn Tage erst einmal ruhig angehen lassen.»

Bei seinem Crash brach sich Jonass das Schlüsselbein und ein Schulterblatt. «Das Gefühl ist im Moment nicht so schlecht, obwohl ich noch immer starke Schmerzen habe», erklärt Jonass. «Zum Glück brauche ich keine Operation und das ist positiv. Meine Schulter muss ich jetzt zwei Wochen lang schonen und danach kann ich langsam mit der Rehabilitation beginnen, bevor ich in vier bis sechs Wochen wieder auf dem Motorrad trainieren kann. Das Ziel wird dann ein starkes Saisonende sein.»