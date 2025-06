Tom Koch (Beta): Deutschland GP und Aufwärtstrend

Die Ausbeute von 8 WM-Punkten markierte für den deutschen Beta-Werksfahrer Tom Koch beim Deutschland-Grand-Prix einen leichten Aufwärtstrend und für die zweite Saisonhälfte zeigt er sich vorsichtig optimistisch.

Mit Platz 14 im ersten Lauf markierte Beta-Werksfahrer Tom Koch am Sonntag beim Heim-Grand-Prix im Talkessel das beste Einzelergebnis aller deutschen MXGP-Starter. In diesem Jahr kann Tom erstmals in seiner Karriere an allen 20 WM-Läufen der Saison teilnehmen, inklusive der Überseerennen in Argentinien, Asien und Australien.

Das erste Jahr als Factory-Pilot war aber auch eine Umstellung - beginnend mit dem Wohnsitzwechsel nach Italien bis zu den zusätzlichen Aufgaben als Markenbotschafter eines weltweit agierenden Unternehmens. Das bedeutet, dass der Druck steigt und die Erwartungshaltung ebenfalls. Im Feld der besten Fahrer des Planeten können kleinste Änderungen gewaltige Auswirkungen haben und der Unterschied zwischen einer Top-5 und Top-20-Platzierung ist gering, wie die Beispiele von Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts oder Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini eindrucksvoll belegen.

Im zweiten Lauf kam die Umstellung von Hartboden auf den Schlamm. 'ToKo' erwischte keinen guten Start, weil ihm noch vor dem Start der Starthaken herausrutschte. Danach musste er an die Box, um sich eine neue Brille zu holen und lag weit zurück. Vom Ende des Feldes musste er sich nach vorne kämpfen. Platz 19 wäre realistisch drin gewesen, aber ein kleiner Sturz am Ende bedeutete schließlich Platz 20 und die Ausbeute von einem WM-Punkt. Mit den 7 Punkten aus dem ersten Rennen war die Bilanz von 8 Punkten immerhin sein zweitbestes Saisonergebnis. Besser lief es für ihn nur in Arco, wo er 9 Punkte erzielte. Nach Null Punkten in Ernée wirkten diese 8 Punkte aber wie ein Goldregen, der vielleicht einen Wendepunkt der Saison markiert.

Toms britischer Teamkollege Ben Watson holte im Talkessel ebenfalls insgesamt 8 Punkte. Jetzt beginnt die zweite Saisonhälfte. In der WM-Tabelle rangiert Tom nach 10 absolvierten Rennen mit 43 Punkten auf Platz 23. Teamkollege Ben Watson hat in den ersten 10 Grands Prix schon 161 Punkte gesammelt und rangiert damit auf Platz 14. Valentin Guillod (72 Punkte, Platz 20) ist in die USA gewechselt. Kevin Brumann (Yamaha, Platz 22) hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. Damit hat Tom jetzt die Chance, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Das Jahr 2024 beendete er auf Platz 20. Dieses Ergebnis ist das Minimalziel. Aber als Werksfahrer wird mehr erwartet, was wiederum den Druck erhöht. Alles in allem bleibt zu hoffen, dass 'ToKo' jetzt cool bleibt, aber auch fokussiert auf die kommenden Aufgaben, die am kommenden Wochenende im lettischen Kegums zu bewältigen sind.

Ergebnis MXGP Grand Prix of Germany:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-10

6. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-5

7. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-7

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-8

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 5-14

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 16-6

...

18. Ben Watson (GB), Beta, 21-13

19. Tom Koch (D), Beta, 14-20

20. Josh Gilbert (GB), Honda, 20-16

WM-Stand nach WM-Runde 10 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 487 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 451, (-36)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 326, (-161)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 322, (-165)

5. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-182)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 298, (-189)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 265, (-222)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 262, (-225)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 244, (-243)

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 219, (-268)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 43, (-444)

…

27. Maximilian Spies (D), KTM, 23, (-464)

28. Cornelius Toendel (N), Honda, 23, (-464)

29. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-468)