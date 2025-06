Sieg für Herlings – doch wie sieht seine Zukunft aus?

Jeffrey Herlings hat in acht seiner neun Saisons in der MXGP gewonnen, immer mit der KTM 450 SX-F. Wird das auch 2026 der Fall sein? SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler sprach mit ihm beim Deutschland-GP.

Jeffrey Herlings, das ehemalige Wunderkind der MXGP, fünffacher Weltmeister und Rekordhalter in Sachen Grand-Prix-Siege, hat am vergangenen Wochenende in Deutschland seine beeindruckende persönliche Siegesserie fortgesetzt, indem er seine 16-jährige Erfahrung einsetzte. Der 30-Jährige nutzte eine schmale Linie im zweiten Lauf auf der regennassen Strecke in Teutschenthal, um die beiden Weltmeisterschaftskandidaten für 2025, Romain Febvre und Lucas Coenen, zu überholen und sich seinen ersten Podiumsplatz in einer verkürzten Saison und seinen 108. Karrieresieg zu sichern.

Der Deutschland-GP war das zehnte Event der MXGP-Saison 2025, aber es war erst der siebte Auftritt von Herlings, der sich entschlossen hatte, sich wieder fit und in Form zu bringen, nachdem er einen Winter lang wegen einer Operation am rechten Kniegelenk pausieren musste. Die Platzierungen 15, 9, 7, 9, 6 und 4 in Sardinien, Italien, der Schweiz, Portugal, Spanien und Frankreich erreichten dann in Teutschenthal ihren Höhepunkt. Der Sieg kam zum richtigen Zeitpunkt, da im Fahrerlager Spekulationen über die vertragliche Zukunft von Herlings und dem fünfmaligen Titelgewinner Tim Gajser grassierten.

«Ich musste mit diesen schnellen Jungs mithalten», betonte Herlings. «In Sardinien waren meine Arme nach drei Runden so hart wie dieser verdammte Pfosten in der Mitte (des Pressekonferenztisches; Anm.) und ich konnte einfach nicht mehr mithalten. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder fast auf ihrem Niveau bin, und ich versuche einfach, jedes Wochenende dabei zu sein.»

«Ich möchte so viele Podiumsplätze und Siege wie möglich erzielen», fügte er zu seinen Zielen für 2025 hinzu, da er derzeit auf Platz 10 der Meisterschaftswertung liegt und 232 Punkte hinter seinem Red-Bull-KTM-Teamkollegen Coenen auf Platz 2 sowie 268 Punkte hinter dem Führenden Febvre auf der Werks-Kawasaki zurückliegt. Es sind noch maximal 600 Punkte zu vergeben. «Ich möchte stark abschließen, aber die Konkurrenz ist stark, daher wird es nicht einfach werden.»

Herlings debütierte 2017 als dreimaliger MX2-Weltmeister in der MXGP. Er gewann 2018 und 2021, aber von acht Saisons konnte er vier aufgrund von Verletzungen nicht beenden. Das jüngste Drama ereignete sich nach einem Comeback im Jahr 2024. Er hatte die Saison als Dritter in der MXGP beendet, nachdem er die gesamte Saison 2023 verpasst hatte. Seine Knieprobleme während des letzten Events der niederländischen Meisterschaft im Oktober führten zu einer weiteren Genesungsphase und einer weiteren verpassten Chance für 2025. Die Unterbrechungen in seiner Karriere in Verbindung mit der Unsicherheit bei KTM hinsichtlich ihres zukünftigen Engagements im Motorsport bedeuten, dass der Weg für Herlings, seine 16-jährige Zusammenarbeit mit der österreichischen Marke fortzusetzen, derzeit ungewiss ist und vermutlich von einem Treffen mit der Geschäftsleitung in Munderfing nach dem Lettland-GP nächste Woche abhängt. Er ist der dienstälteste Athlet des Unternehmens und einer der bestbezahlten, aber die «Feast or Famine»-Entwicklung hat dazu geführt, dass Herlings' Wert für eine weitere Vertragsverlängerung neu bewertet wird.

Seine Liste an Verletzungen seit seiner ersten Grand-Prix-Teilnahme, einer Schulterluxation beim Grand Prix von Tschechien 2010, ist lang. Dazu gehören ein gebrochener Oberschenkelknochen, ein gebrochener Hals, zahlreiche Schlüsselbeinbrüche, Hand-, Finger-, Rippen-, Unterschenkel- und Knöchelbrüche. «Es waren unzählige», gab er nach dem Rennen in Deutschland zu. «Wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich immer mehr wie Knirsch, Knirsch, Knirsch! Ich muss mich aufwärmen! Das Talent bleibt, aber man muss viel Arbeit investieren, um wieder wettbewerbsfähig zu sein. Ich habe zwei Monate gebraucht.»

Herlings' Status als KTM-Rennlegende ist gesichert. Alle 108 Siege wurden mit KTM SX-F-Maschinen errungen, aber sein aktuelles Profil wird wohl von dem 12 Jahre jüngeren Rookie Lucas Coenen in den Schatten gestellt, der in Teutschenthal zum fünften Mal in Folge auf dem Podium landete und letztes Jahr Vizemeister wurde. Der junge Belgier hat 2025 bisher die meisten Runden geführt und den Abstand in der Meisterschaft auf nur noch 36 Punkte hinter Febvre verkürzt.

«Ich würde ihn mit [Jorge] Prado vergleichen», urteilte Herlings, nachdem er in Deutschland während des gesamten ersten Laufs an Coenens Hinterrad geklebt war. «Was das Talent angeht? Ich muss aufpassen, was ich sage, denn Jorge ist so etwas wie ein Freund von mir, aber ich denke, Lucas ist noch kompletter. Ich finde, beide sind sehr talentiert. Lucas ist noch sehr jung und es gibt viele Gerüchte über ihn und die USA, aber egal, was er macht, er wird in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren jemand sein, den man im Auge behalten sollte, wenn er verletzungsfrei bleibt.»

«Jeder fährt anders», fügte er hinzu. «Tony [Cairoli] war ein bisschen hinterhältig, wenn man gegen ihn kämpfte. Wir hatten tolle Duelle. Bei Jorge war es so, als hätte er verdammte Spiegel an seinem Motorrad und würde riechen, wenn man sich näherte. So viele Fahrer und jeder hat seine kleinen Macken, an die man sich gewöhnen muss. Lucas: Ich habe großen Respekt vor ihm, da er erst 18 ist und jedes Wochenende mit diesem Druck umgehen muss, ohne Fehler zu machen. Er ist ein großer Champion in spe.»

Herlings unterstrich am vergangenen Wochenende sein Können und seine unerschütterliche Geschwindigkeit. Es gelangen ihm sogar zwei gute Starts, die normalerweise seine Achillesferse sind.

Die Zukunft von #84 bei KTM hängt davon ab, was das Werk ihm für 2026 bieten kann. Das hängt wiederum von den Plänen der Coenen-Brüder ab. Lucas und Sacha sollen angeblich von HRC umworben worden sein und einen Weg in die AMA-Supercross und Motocross gefunden haben. Mit nur 18 Jahren könnte Lucas sogar zurück zur 250er wechseln, um den SX an der Ost- oder Westküste der USA zu lernen, wenn er das möchte. Aber die beiden haben noch zwei Jahre Vertrag bei KTM. Die Gerüchte im Fahrerlager gehen auseinander. Einige sagen, dass die Coenens, die immer noch vom umstrittenen Lucas Mirtl gemanagt werden, so schnell wie möglich in die USA wollen und einen mehrjährigen Vertrag mit Honda aushandeln könnten, was eine Entschädigung für KTM bedeuten würde. Andere behaupten, dass die Zwillinge mit der MXGP zufrieden sind und insbesondere Lucas die enge persönliche Betreuung durch die De Carli-Fraktion von KTM genießt – ein Team, das Cairoli zu neun Meisterschaften und Prado zu MXGP-Titeln verhalf und Fahrern wie Simon Längenfelder, Mattia Guadagnini, Glenn Coldenhoff, Ken Dy Dycker und anderen zum GP-Erfolg verhalf.

Es ist unwahrscheinlich, dass Herlings einen lukrativen Vertrag mit einer anderen Marke abschließen kann, wenn KTM eine Gehaltskürzung verlangt. HRC wird mit oder ohne die Coenens auf Gajser setzen, Yamaha hat sich für Maxime Renaux entschieden und Febvre ist für 2026 bei Kawasaki unter Vertrag. Ducati hat angeblich auch Jeremy Seewer und Guadagnini für das nächste Jahr bereits unter Vertrag genommen. Fantic hat kategorisch dementiert, dass sie daran interessiert sind, den Niederländer zu verpflichten.

Obwohl sich die Besetzung des Red-Bull-KTM-Teams während Herlings' Amtszeit verändert hat, bieten ihm die Kernmitarbeiter wie Teamkoordinatorin Valentina Ragni, Teammanager Joel Smets, technischer Assistent Stefan Simpson und Entwicklungsleiter Dirk Gruebel (der ehemalige Teammanager war 2025 in Teutschenthal zum zweiten Mal im Fahrerlager) sowie Trainingsmechaniker Dave Needham die nötige Unterstützung und Freiheit, um nach Belieben Rennen zu fahren und zu trainieren. Herlings ist sowohl mit den Arbeitsmethoden als auch mit den Menschen und der Ausrüstung vertraut, die es ihm ermöglichen, seinen einsamen, aber bewährten Weg der Vorbereitung zu gehen. All dies könnte sich mit einem Wechsel des Teams und der Marke ändern, und das vielleicht nur für die letzten beiden Saisons seiner Karriere. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre dies eine große und riskante Abweichung. Aus Sicht von KTM würde eine Trennung das Ende einer wunderbaren und beeindruckenden Geschichte bedeuten, in der Herlings' Geschwindigkeit, seine Erfolge und seine phänomenale Ausdauer und Hingabe für den Sport (sowie sein Siegeshunger) ihn zu einer Art moderner Motocross-Ikone gemacht haben.