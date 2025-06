Adamo: Alle Puzzle-Teile zusammen für den WM-Titel?

Andrea Adamo (Red Bull KTM) ist nun 2025 der erfolgreichste MX2-Fahrer in Bezug auf Moto- und GP-Siege und hat zum zweiten Mal in dieser Saison die rote Plakette. Der zweite WM-Titel ist in Reichweite.

Andrea Adamo gewann den MX2-Weltmeistertitel 2023 dank seiner Beständigkeit. Der Italiener erzielte damals in 19 Rennen 11 Podestplätze und «nur» zwei Siege. Adamos mangelnde Siegfähigkeit war ein kleiner Kritikpunkt, mit dem die Fans den 21-Jährigen vor allem nach einer schwierigen Titelverteidigung im Jahr 2024 konfrontierten, als er nur zwei Lauf-Siege aus vierzig Rennen verbuchen konnte.

Nun hat sich die Lage geändert. Die Motocross-WM gastierte am vergangenen Wochenende in Deutschland – es war Halbzeit in der Saison 2025. Adamo hat viel dafür getan, um sowohl seine Wettbewerbsfähigkeit mit der KTM 250 SX-F wieder zu steigern als auch die Gerüchte zu zerstreuen, er sei nur ein Prozentspieler. Er gewann zum zweiten Mal in Arco di Trento (sein vierter Sieg in seiner fünften MX2-Saison), aber auch in Frankreich, Portugal und Deutschland, um nach seinem 1-3 in Teutschenthal am vergangenen Sonntag wieder die Führung in der Gesamtwertung zu übernehmen.

Die MX2 hat 2025 vier Sieger und neun verschiedene Podiumsplatzierte hervorgebracht. Drei Fahrer liegen mit 31 Punkten Abstand an der Spitze der Tabelle. «Motocross ist eine der härtesten Sportarten überhaupt, weil man so viele Dinge braucht: ein Motorrad, das richtig abgestimmt sein muss, man muss fit, schnell und klug sein sowie einen völlig freien Kopf haben», erklärte Adamo. «Natürlich fehlten mir letztes Jahr einige Teile des Puzzles, und wenn das passiert, ist das Niveau in Wirklichkeit so hoch. Ich denke, die 250er werden unterschätzt, weil wir manchmal Rennen fahren, bei denen wir von der ersten bis zur letzten Runde Vollgas geben. Letzte Woche in Ernée, ich weiß nicht, ob das viele Leute gesehen haben, waren wir im zweiten Rennen zwanzig Sekunden schneller als die MXGP. Das ist ziemlich verrückt. Thibault Benistant auf Platz 3 war immer noch schneller als Romain Febvre, der das Rennen gewonnen hat.»

Adamo konnte 2024 nicht die richtige Abstimmung, den richtigen Start und damit auch nicht das Selbstvertrauen finden. Im Gegensatz dazu hat er 2025 seine Moto-Bilanz aus dem Vorjahr bereits verdoppelt und führt die MX2 in Bezug auf GP-Siege und Erfolge in den Qualifikationsläufen am Samstag an.

«Man muss alles haben, und dieses Jahr habe ich alles zusammengebracht», gab er in Teutschenthal zu. «Ich habe schon oft gesagt: Es ist mir egal, ob ich zehn oder fünfzehn Grands Prix gewinne – man muss den Titel holen, und wenn ein Grand-Prix-Sieg dafür ausreicht, dann ist das gut. Ich werde versuchen, fehlerfrei zu bleiben und meine Rennen zu fahren, und wenn ich denke, dass ich angreifen kann, dann werde ich das tun, und wenn nicht, dann nicht! Das werde ich das ganze Jahr über tun.»

Adamo hat nicht nur in drei der letzten vier Rennen die Zielflagge gesehen, sondern auch sieben Podiumsplätze in den letzten acht Rennen erzielt. Er ist auf dem Vormarsch und hat die jüngsten Verletzungsprobleme des amtierenden Champions Kay de Wolf sowie die leicht schwankenden Ergebnisse von Simon Längenfelder – der Deutsche hat nur einmal in zwei Rennen hintereinander auf dem Podium gestanden – für sich genutzt. De Wolf war bisher sehr solide und seine acht Trophäen aus zehn Rennen (die höchste Anzahl in der MX2 bisher) zeugen von seiner Beständigkeit, aber der Niederländer beobachtet auch, wie sein ehemaliger Teamkollege und Rivale Lucas Coenen in seiner Rookie-Saison die MXGP-Klasse aufmischt, und ist einer der KTM-Fahrer, die Klarheit über ihre Pläne für 2026 suchen werden.

Seit der Einführung der Kategorie vor 21 Jahren wurde die MX2 nur zweimal in Folge gewonnen: 2009 und 2010 von Marvin Musquin und 2018 und 2019 von Jorge Prado, beide mit einer KTM 250 SX-F.

MX2 WM-Stand nach Event 10 von 20:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 466 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 463, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 435, (-31)

4. Liam Everts (B), KTM, 377, (-89)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 342, (-124)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 337, (-129)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 294, (-172)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-201)

9. Cas Valk (NL), KTM, 231, (-235)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-246)