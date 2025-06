Vorschau MXGP-WM Kegums: Wieder im Regen?

In Lettland wird der 11. Lauf zur Motocross-WM 2025 ausgetragen

Am kommenden Wochenende beginnt im lettischen Kegums die zweite Saisonhälfte. In beiden WM-Klassen bleibt es nach 10 absolvierten WM-Runden weiterhin spannend. Die Wettervorhersagen sind durchwachsen.

Nach dem Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal am vergangenen Wochenende zogen die meisten Teams am Montag direkt nach Lettland weiter, wo am kommenden Wochenende mit dem 11. Lauf zur Motocross-WM die zweite Saisonhälfte eingeleitet wird.

Die Wetteraussichten für Kegums sind durchwachsen. Während es am Samstag bei Tageshöchsttemperaturen von 21 Grad nur vereinzelte Regenschauer geben soll, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit am Sonntagmittag 45 Prozent. Die gute Nachricht ist, dass der Sandboden mit hartem Untergrund viel Wasser aufnehmen kann.

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen konnte beim Deutschland-Grand-Prix seinen Rückstand zu Tabellenführer Romain Febvre (Kawasaki) von 47 auf 36 Punkte verkürzen. Sein Rückstand wäre aber um 3 Punkte geringer, wenn ihm sein Markenkollege Jeffrey Herlings im zweiten Lauf nicht den Laufsieg abgenommen hätte. Herlings ist wieder fit und im Sand dürfte er seine Stärken voll ausspielen können. Doch im Titelkampf liegt 'The Bullet' mit 219 Punkten Rückstand hoffnungslos zurück. Wenn er Lucas Coenen weiterhin Punkte abnimmt, wird sich KRT-Team-Manager Antti Pyrhönen die Hände reiben, denn sein Schützling, WM-Leader Romain Febvre, ist der Gejagte und sein Vorsprung schmilzt wie die sprichwörtliche Butter in der Sonne.

MXGP Stand nach WM-Runde 10 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 487 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 451, (-36)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 326, (-161)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 322, (-165)

5. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-182)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 298, (-189)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 265, (-222)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 262, (-225)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 244, (-243)

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 219, (-268)

In der MX2-WM gab es im Talkessel einen Wechsel an der Tabellenspitze. Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo übernahm das Red Plate des WM-Leaders und bringt einen Vorsprung von 3 Punkten gegenüber Simon Längenfelder mit nach Lettland. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) rangiert mit 31 Punkten Rückstand auf Platz 3.

MX2 Stand nach Runde 10 von 20:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 466 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 463, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 435, (-31)

4. Liam Everts (B), KTM, 377, (-89)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 342, (-124)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 337, (-129)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 294, (-172)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-201)

9. Cas Valk (NL), KTM, 231, (-235)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-246)

Im Rahmenprogramm starten die beiden Europameisterschafts-Klassen EMX125 und EMX250. In der EMX250 hat nach 7 von 13 Rennen der Lette Janis Martins Reisulis (Yamaha) die Führung inne. In der EMX125 führt nach 8 von 12 Meisterschaftsläufen Nicolò Alvisi (KTM) vor Talkessel-Sieger Mano Faure (Yamaha).

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 7. Juni 2025:



11:00 - Studio Show mit Paul Malin



12:35 - MX2 Zeittraining

13:10 - MXGP Zeittraining



13:55 - EMX125, Lauf 1

14:40 - EMX250, Lauf 1



15:25 - MX2 Qualifikationsrennen

16:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 8. Juni 2025:



08:35 - EMX125 Lauf 2

10:25 - EMX250, Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr