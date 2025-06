Simon Längenfelder (KTM) siegt und ist WM-Leader

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums und übernahm damit wieder die WM-Führung.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Zeittraining der Schnellste. Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot, während es in der ersten Kurve bereits einen Crash gab, in den sowohl Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) als auch die beiden Triumph-Werksfahrer verwickelt waren. Kurz danach stürzte Polesetter Sacha Coenen in der zweiten Kurve und riss WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) und Liam Everts (Husqvarna) mit. Damit mussten die gestürzten Protagonisten eine Aufholjagd starten.

Längenfelder konnte an der Spitze frei fahren. In der Anfangsphase hatte er den hoch motivierten Lokalmatador Karlis Reisulis im Nacken, aber der Lette konnte die Pace nicht über die Distanz gehen. Längenfelder konnte seinen Vorsprung Schritt für Schritt ausbauen und er gewann mit einem Vorsprung von 11,2 Sekunden vor den Yamaha-Werksfahrern Thibault Benistant und Karlis Reisulis.

WM-Leader Andrea Adamo kämpfte sich mit total zerrissenem Renntrikot vom Ende des Feldes nach vorne und versuchte, in der letzten Runde noch den tschechischen TM-Piloten Julius Mikula auf Platz 10 abzufangen, aber er erreichte den Tschechen nicht mehr, der den ersten Punkt in einem Qualifikationsrennen erzielen konnte,

Mit seinem Sieg übernahm Längenfelder wieder die WM-Führung, die er im Talkessel verloren hatte. Simon Längenfelder führt die Tabelle mit einem Vorsprung von 7 Punkten gegenüber Andrea Adamo an.

MX2 Qualifikationsrennen Kegums:



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

4. Cas Valk (NL), KTM

5. Liam Everts (B), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Mathis Valin (F), Kawasaki

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Guillem Farres (E), Triumph

10. Julius Mikula (CZ), TM

11. Andrea Adamo (I), KTM

12. Camden McLellan (ZA), Triumph

13. Sacha Coenen (B), KTM

14. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

15. David Braceras (E), Honda

16. Valerio Lata (I), Honda

17. Magnus Smith (DK), KTM

18. Scott Smulders (NL), Triumph

19. Filip Olsson (S), KTM

20. Maxime Grau (F), KTM, 11-10

…

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 473

2. Andrea Adamo (I), KTM, 466, (-7)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 440, (-33)

4. Liam Everts (B), KTM, 383, (-90)