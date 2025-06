Vorschau und Zeitplan Matterley: Eine Stunde später

Das bevorstehende Grand-Prix-Wochenende hält gleich mehrere Leckerbissen bereit: Der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli startet in Winchester und Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder startet als WM-Leader.

Nachdem der letzte WM-Lauf im lettischen Kegums wegen der Zeitverschiebung Richtung Osten eine Stunde früher als gewohnt stattfand, sind in Großbritannien an diesem Wochenende alle Rennen eine Stunde später als sonst. Das Wetter ist ja in England bekanntlich immer ein Faktor, aber die Prognosen sind gut: Bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit und nur leichter Bewölkung erreichen die Temperaturen am Sonnenwend-Wochenende am Samstag Höchstwerte von 28 Grad uns am Sonntag von 23 Grad Celsius.

Trocken wird es aber nicht nur mit Blick auf den Himmel bleiben, sondern auch wegen des verhängten Alkoholverbots. Die Fans werden sich davon allerdings nicht die gute Laune verderben lassen, denn eine der Attraktionen wird Antonio Cairoli sein, der auf der Ducati Desmo 450 MX einen weiteren Grand Prix bestreiten wird.

An der WM-Spitze hat Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen nach 11 von 20 absolvierten Grands Prix seinen Rückstand zu WM-Leader Romain Febvre# (Kawasaki) auf 26 Punkte verkürzen können und Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff übernahm beim letzten WM-Lauf in Kegums vor zwei Wochen den dritten Platz in der WM-Tabelle. Jeffrey Herlings (KTM) befindet sich nach zwei Grand-Prix-Siegen in Folge sowie seinem Masters-Sieg vor einer Woche in Dreetz in Hochform. WM-Leader Romain Febvre kann nur hoffen, dass 'The Bullet' seinem belgischen Markenkollegen Lucas Coenen wieder möglichst viele Punkte wegnimmt.

WM-Stand nach WM-Runde 11 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 530 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 504, (-26)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 362, (-168)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-183)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 338, (-192)

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-225)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 300, (-230)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 284, (-246)

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 279, (-251)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 253, (-277)

In der MX2-Klasse konnte der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder in Kegums wieder das Redplate des WM-Führenden übernehmen, obwohl er den sicher geglaubten Grand-Prix-Sieg kurz vor dem Ziel noch durch einen Sturz wegwarf. Aber das Thema ist abgehakt. 2022 konnte Längenfelder hier auf dem Wiesenkurs von Winchester mit Siegen in beiden Rennen den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere einfahren. Die Strecke liegt ihm und sein Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Andrea Adamo beträgt 27 Punkte.

MX2 WM-Stand nach Runde 11 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 515 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 488, (-27)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-37)

4. Liam Everts (B), KTM, 419, (-96)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 389, (-126)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 378, (-137)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 324, (-191)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-250)

9. Cas Valk (NL), KTM, 253, (-262)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-295)

Im Rahmenprogramm wird der 9. Lauf der EMX250 und der 10. Lauf der EMX125 ausgetragen. Die EMX125 wird vom Italiener Nicolò Alvisi (KTM) angeführt und der Lette Janis Martins Reisulis konnte mit einem Doppelsieg bei seinem Heimrennen in Kegums seinen Vorsprung gegenüber dem Ungarn Noel Zanocz (Honda) deutlich von 25 auf 37 Punkte ausbauen.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 21. Juni 2025



13:00 – Studio Show mit Paul Malin



14:35 – MX2 Zeittraining

15:10 – MXGP Zeittraining



15:55 – EMX125, Lauf 1

16:40 – EMX250, Lauf 1



17:25 – MX2 Qualifikationsrennen

18:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 22. Juni 2025



10:35 – EMX125 Lauf 2

12:25 – EMX250, Lauf 2



14:00 - MX2 Lauf 1

15:00 - MXGP Lauf 1

17:00 - MX2 Lauf 2

18:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr