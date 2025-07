Liam Everts: Sein Crash aus anderer Perspektive

Ein neues Video zeigt den genauen Hergang des Unfalls von Liam Everts, der während des Qualifikationsrennens in Führung liegend gestürzt war. Der Belgier zog sich einen Bruch des Kreuzbeins zu.

Die Live-Bilder von mxgp-tv.com ließen die Schwere des Unfalls von Liam Everts nur erahnen. Der Belgier war am Samstag während des Qualifikationsrennens in Finnland in Führung liegend gestürzt. Jetzt ist ein Video aus einer anderen Perspektive aufgetaucht, das den Unfallhergang genau zeigt. Darauf ist zu erkennen, dass Liam in der Sprungwelle mit den Fußrasten in den tiefen Sand eingetaucht war, was seine Beine und seinen Unterkörper komplett aushebelte. Er flog in hohem Bogen über den Lenker ab, krachte auf den Boden und wurde noch von seinem eigenen Motorrad getroffen. Die Diagnose des gebrochenen Kreuzbeins wurde inzwischen bestätigt.

«Es ist natürlich frustrierend, vor allem, weil ich mich auf dem Motorrad sehr gut fühlte. Aber so etwas ist leider Teil des Sports», erklärte Liam Everts nach dem Rennen. Wie lange Everts ausfallen wird, ist im Moment noch ungewiss.