Lucas Coenen (KTM): Idealpunktzahl in Finnland

Mit Siegen in allen drei Rennen gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer und MXGP-Rookie Lucas Coenen auf dem Iitti-KymiRing den Grand Prix of Finland und verkürzte seinen Rückstand zur Spitze auf 15 Punkte.

Großer Preis von Finnland, 13. Lauf zur Motocross-WM 2025: Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, der schon im ersten Lauf den Holeshot gezogen hatte, gewann auch den Start zum entscheidenden zweiten Lauf knapp vor dem Sieger des ersten Laufs, Lucas Coenen. Der Belgier konnte auch im zweiten Lauf umgehend die Führung übernehmen.

Im Gedränge der ersten Runde kollidierte der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez mit Glenn Coldenhoff, sodass beide Protagonisten zu Boden gingen. Fernandez musste mit verbogenem Bike die Box ansteuern. Für ihn war das Rennen zu Ende. Coldenhoff konnte weiterfahren, aber er musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Der Niederländer schaffte es am Ende immerhin noch in die Top-5.

Coenen legte auch im zweiten Lauf von Anfang an ein höllisches Tempo vor und hatte nach 3 Runden schon einen Vorsprung von 13 Sekunden herausgefahren. Doch er stürzte in Führung liegend. Coenen war schnell genug wieder auf seinem Motorrad, um die Spitze zu verteidigen. Nach einem weiteren Fehler (diesmal aber ohne Sturz) konnte sogar Calvin Vlaanderen (Yamaha) kurzzeitig die Führung übernehmen. Nach diesen beiden Zwischenfällen fuhr Coenen konzentriert weiter, überholte eine Runde später wieder Vlaanderen und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Der Belgier gewann damit auch den zweiten Lauf mit einem soliden Vorsprung von knapp 9 Sekunden vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Calvin Vlaanderen. In dieser Reihenfolge standen die Protagonisten auch auf dem Podium.

Coldenhoff, der sich nach seinem Sturz in der ersten Runde bis auf Platz 5 nach vorne gekämpft hatte, lag am Ende des Tages mit Vlaanderen gleichauf. Beide hatten 33 Punkte auf ihrem Konto, aber Vlaanderen stand wegen seines besseren zweiten Laufs auf dem Podium.

WM-Leader Romain Febvre startete im Bereich der Top-5 und musste sich erneut auf dem kräftezehrenden Sandkurs mühsam nach vorne arbeiten. Immerhin erreichte er Platz 2 und stand nach Sturz im ersten Lauf und mit einem 5-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang.

Lucas Coenen feierte seinen 3. Doppelsieg in der Saison 2025 und rückte damit der Tabellenspitze deutlich näher. Er verkürzte mit Siegen in allen 3 Rennen und der Idealpunktzahl von 60 Punkten seinen Rückstand in Finnland von 32 auf 15 Punkte. Die MXGP-WM wird jetzt also noch einmal richtig spannend.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde mit einem 11-10-Ergebnis Zehnter der Gesamtwertung und rangiert in der Tabelle nach 13 von 20 Grands Prix ebenfalls auf Platz 10. Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch wurde mit einem 16-14-Ergebnis nur Fünfzehnter und fiel in der WM-Tabelle von Platz 23 auf 24 zurück.

In zwei Wochen geht es im tschechischen Loket mit WM-Runde 14 weiter. Dort dürfte auch der nach seiner Schulterluxation genesene HRC-Werksfahrer Tim Gajser wieder am Startgatter stehen.

Zusammenfassung:



- Lucas Coenen gewinnt in Finnland mit Idealpunktzahl

- WM-Leader Febvre stürzte und büßte die Hälfte seines Vorsprungs ein

- Glenn Coldenhoff bleibt verdient WM-Dritter, verpasst aber das Podium knapp

- Alle 3 Fantic-Werksfahrer erreichen die Top-10

- Jeremy Seewer bleibt auf WM-Rang 10

- Tom Koch wird Fünfzehnter

Ergebnis MXGP Iitti-KymiRing:



1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-3

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 2-5

5. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 3-8

6. Brent van Doninck (B), Honda, 9-4

7. Alberto Forato (I), Honda, 7-7

8. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-9

9. Jago Geerts (B), Yamaha, 15-6

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 11-10

11. Ben Watson (GB), Beta, 12-11

12. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 13-12

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-19 (DNF)

14. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-18 (DNF)

15. Tom Koch (D), Beta, 16-14

16. Adam Sterry (GB), KTM, 14-16

17. Mairis Pumpurs (LT), Husqvarna, 17-15

18. (DNF) Jan Pancar (SLO), KTM, 20-13

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand nach Runde 13 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 627 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 612, (-15)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 449, (-178)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 407, (-220)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 366, (-261)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 353, (-274)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-280)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-302)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-322)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 296, (-331)

…

24. Tom Koch (D), Beta, 69, (-527)

...

26. Marcel Stauffer (A), KTM, 38, (-558)

…

28. Maximilian Spies (D), KTM, 36, (-591)

...

31. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-608)

…

38. Cato Nickel (D), Husqvarna, 6, (-621)

…

49. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-626)