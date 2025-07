KymiRing: Kay de Wolf (Husqvarna) siegreich

Kay de Wolf gewann den Grand Prix of Finland mit Siegen in allen 3 Rennen

Mit Siegen in allen Rennen und der Idealpunktzahl von 60 Punkten gewann Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) den GP of Finland und verkürzte seinen Rückstand auf 48 Punkte. WM-Leader Simon Längenfelder erreicht P5.

Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog auch den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf der MX2-Klasse, Grand Prix of Finland auf dem Sandkurs im Infield des Iitti-KymiRings. Coenen führte das Rennen 10 Runden lang an, bevor Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) im kritischen Bereich der Wellensektion am Belgier vorbei in Führung ging und das Rennen am Ende mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden gewann.

WM-Leader Simon Längenfelder (KTM), der bereits im ersten Lauf mit Problemen haderte, kam auch in diesem Rennen nicht gut vom Start weg und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Er beendete das Rennen auf Platz 5.

Andrea Adamo (KTM), der nach 13 Grands Prix noch auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, setzte sich in der ersten Rennhälfte gegen Thibault Benistant (Yamaha) durch und beendete den Tag mit einem 2-3-Ergebnis auf Platz 2 der Tageswertung.

Der klein gewachsene Sacha Coenen (KTM) hatte es in dem tiefen Sand besonders schwer und schien sich in permanenter Sturzgefahr zu befinden. Bis auf seinen Ausrutscher im ersten Lauf kam er aber insgesamt gut durch, ging nicht übers Limit und stand mit einem 4-2-Ergebnis das dritte Mal in Folge auf dem WM-Podium.

Kay de Wolf holte in Finnland mit Siegen in allen Rennen die Maximalpunktzahl von 60 Punkten und verkürzte damit seinen Rückstand zur WM-Spitze von 70 auf 48 Punkte. «Das ist es, was wir uns nach unserer Schwächephase vorgenommen haben», erklärte der Niederländer nach dem Rennen.

Tabellenzweiter bleibt Andrea Adamo. Er konnte in Finnland seinen Rückstand zu Simon Längenfelder von 52 auf 43 Punkte verringern. «Sand ist nicht meine Stärke», erklärte der Sizilianer nach dem Rennen. «Deshalb fühlt sich Platz 2 wie ein Sieg an.»

Sacha Coenen verbesserte sich in der Tabelle von Platz 5 auf Platz 4 – begünstigt durch den verletzungsbedingten Ausfall von Liam Everts (Husqvarna).

In zwei Wochen geht die WM im tschechischen Loket in ihre 14. Meisterschaftsrunde.

Zusammenfassung Iitti-KymiRing:



- Kay de Wolf gewann alle 3 Rennen

- Simon Längenfelder büßte Punkte ein, bleibt aber WM-Leader

- die WM-Spitze rückte insgesamt näher zusammen

- mit Liam Everts fiel ein Top-Athlet verletzt aus

Ergebnis MX2, Iitti-KymiRing:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-3

3. Sacha Coenen (B), KTM, 4-2

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-4

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 6-5

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-6

7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 8-7

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-8

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-9

10. Guillem Farres (E), Triumph, 7-12

11. Cas Valk (NL), KTM, 11-11

12. Jens Walvoort (NL), KTM, 15-10

13. Valerio Lata (I), Honda, 13-13

14. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 12-15

15. Kasimir Hindersson (FIN), KTM, 14-16

16. Julius Mikula (CZ), TM, 17-14

17. Nicolas Vennekens (NL), KTM, 16-17

18. Maxime Grau (F), KTM, 18-DNS

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 613 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 570, (-43)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 565, (-48)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 482, (-131)

5. Liam Everts (B), KTM, 464, (-149)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 458, (-155)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 393, (-220)

8. Valerio Lata (I), Honda, 281, (-332)

9. Cas Valk (NL), KTM, 197, (-416)

10. Guillem Farres (E), Triumph, 289, (-324)