Finnland: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Quali-Race

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Finland auf dem Iiti-Kymi-Ring und verkürzte damit einen Rückstand zur WM-Spitze von 32 auf 27 Punkte. Tom Koch auf Rang 16.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Finland auf dem Iiti-Kymi-Ring: WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) war im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole Position ins Qualifikationsrennen. Am Start wurde er jedoch etwas abgedrängt, so dass er im Bereich der Top-8 ins Rennen ging. Noch in der ersten Rund kam es zur Kollision mit Glenn Coldenhoff (Fantic) ausgangs einer Linkskurve. Die Spuren der beiden Fahrer kamen zusammen und Coldenhoffs Vorderrad kollidierte mit der Front von Febvre, so dass beide Fahrer zu Boden gingen und eine Aufholjagd starten mussten.

Den Holeshot zog Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen (KTM), der das Rennen souverän von der Spitze aus kontrollierte und mit einem Vorsprung von 9,3 Sekunden gegenüber Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen gewann. Vlaanderen platzierte ein sehenswertes Überholmanöver, bei dem er sich auf einer schnellen Außenlinie gegen Andrea Bonacorsi (Fantic) durchsetzte.

Ruben Fernandez (Honda) kam in der Anfangsphase des Rennens von der Strecke ab und kam auf Platz 4 vor Jago Geerts (Yamaha) ins Ziel. Febvre konnte sich nach seinem Crash in der ersten Runde immerhin noch auf den 6. Platz nach vorn arbeiten. Mit Coenen auf Rang 1 und Febvre auf Platz 6 konnte Coenen seinen Rückstand zur WM-Spitze von 32 auf 27 Punkte verkürzen.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch kam auf Rang 16 ins Ziel. Sein britischer Teamkollege Ben Watson holte auf Platz 9 zwei WM-Punkte. Auch Glenn Coldenhoff ging nach seinem Crash in der ersten Runde auf Platz 12 leer aus.

MXGP Qualifikation Iiti-Kymi-Ring:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

3. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Jago Geerts (B), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Adam Sterry (GB), KTM

8. Brent van Doninck (B), Honda

9. Ben Watson (GB), Beta

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati

11. Alberto Forato (I), Honda

12. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

13. Mattia Guadagnini (I), Ducati

14. Kevin Horgmo (N), Honda

15. Brian Bogers (NL), Fantic

16. Tom Koch (D), Beta

17. Jan Pancar (SLO), KTM

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 589 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 562, (-27)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 411, (-178)