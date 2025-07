Kay de Wolf gewinnt Lauf 1, Längenfelder auf P6

Sacha Coenen stürzte in der Anfangsphase des Rennens

Simon Längenfelder musste in der ersten Runde die Strecke verlassen

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf auf dem Iiti Kymi-Ring vor Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo und Thibault Benistant (Yamaha). Simon Längenfelder (KTM) kam auf Platz 6 ins Ziel.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Liam Everts (Husqvarna standen nur noch 18 Fahrer am Startgatter zum ersten MX2-Lauf, Grand Prix of Finland, auf dem Sandkurs im Iiti Kymi-Ring. Damit konnten in der MX2 Klasse nicht alle WM-Punkte vergeben werden.

Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot knapp vor WM-Leader Simon Längenfelder. Noch in der ersten Runde griff Simon auf der Außenlinie nach der Führung, doch Adamo zog weit nach außen und schickte den Deutschen in den Notausgang. Längenfelder musste die Strecke verlassen und bog auf Platz 10 wieder ein. Danach verlor er zunächst seinen Rhythmus, fiel auf Platz 12 zurück und musste sich danach Schritt für Schritt wieder nach vorne kämpfen. Bei seiner Aufholjagd strauchelte er erneut und musste die Strecke noch einmal verlassen. Am Ende beendete er das Rennen auf Platz 6.

Kay de Wolf startete im Bereich der Top-7, arbeitete sich aber schnell nach vorne. Sacha Coenen (KTM) stürzte in der Anfangsphase, war aber schnell wieder auf seinem Bike und konnte einen Sturz von Camden Mc Lellan (Triumph) nutzen, um Platz 4 zu erreichen.

In Runde 4 übernahm Kay de Wolf (Husqvarna) die Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Adamo und Benistant.

Der Vorsprung von Simon Längenfelder in der WM-Tabelle schmolz von 54 auf 47 Punkte gegenüber Andrea Adamo. Kay de Wolf konnte mit seinem Laufsieg seinen Rückstand von 67 auf 57 Punkte verkürzen.

MX2, Lauf 1 Iiti Kymi-Ring



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Camden McLellan (ZA), Triumph

6. Simon Längenfelder (D), KTM

7. Guillem Farres (E), Triumph

8. Mathis Valin (F), Kawasaki

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

11. Cas Valk (NL), KTM

12. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

13. Valerio Lata (I), Honda

14. Kasimir Hindersson (FIN), KTM

15. Jens Walvoort (NL), KTM

16. Nicolas Vennekens (NL), KTM

17. Julius Mikula (CZ), TM

18. Maxime Grau (F), KTM

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 597

2. Andrea Adamo (I), KTM, 550, (-47)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 540, (-57)