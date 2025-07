Kymi-Ring: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of Finland vor den beiden Fantic-Werksfahrern Glenn Coldenhoff und Andrea Bonacorsi. WM-Leader Romain Febvre nur auf Platz 5.

Erster Lauf der Klasse MXGP auf dem Iiti-Kymi-Ring, Grand Prix of Finland: Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog den Holeshot zum ersten Lauf knapp vor Polesetter Lucas Coenen (KTM). Ausgangs der ersten Runde setzte sich der Belgier am Ende der Boxengasse gegen 'The Hoff' durch, übernahm die Führung und legte phasenweise astronomische Rundenzeiten vor, die teilweise 5 Sekunden schneller waren als die der Konkurrenz. Coenen ging 'all in', aber in der Wellenpassage, die am Samstag schon Liam Everts zum Verhängnis wurde, strauchelte er, konnte aber einen Crash gerade noch vermeiden.

Danach besann er sich und setzte auf konstante Runden, die er in der Folge wie ein Uhrwerk absolvierte. WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) gelang kein guter Start. Er rangierte in der Anfangsphase auf Platz 8 und musste sich mühsam nach vorne kämpfen. Nachdem er Calvin Vlaanderen (Yamaha) überholt hatte, stürzte er und musste den vierten Platz wieder hergeben. Am Ende musste sich der Franzose sogar gegen die Angriffe von HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez wehren, doch er rettete Platz 5 über die Ziellinie.

Derweil fuhr Lucas Coenen seinem 32. Laufsieg entgegen und gewann mit einem Vorsprung von 14 Sekunden vor den beiden Fantic-Piloten, Coldenhoff und Bonacorsi. Das Fantic-Werksteam des niederländischen Erfolgsmanagers Louis Vosters platzierte übrigens alle ihre 3 Werksfahrer in den Top-10.

Mit seinem Sieg verkürzte Lucas Coenen seinen Rückstand in der Tabelle vor dem zweiten Lauf von 27 auf 18 Punkte.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch beendete das Rennen auf Platz 16. Jan Pancar kam von der Strecke ab, versenkte sein Motorrad in einem Wassergraben und musste danach das Rennen aufgeben.

MXGP Lauf 1, Iiti-Kymi-Ring:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

3. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Alberto Forato (I), Honda

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Brent van Doninck (B), Honda

10. Kevin Horgmo (N), Honda

11. Jeremy Seewer (CH), Ducati

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Mattia Guadagnini (I), Ducati

14. Adam Sterry (GB), KTM

15. Jago Geerts (B), Yamaha

16. Tom Koch (D), Beta

…

20. (DNF) Jan Pancar (SLO), KTM

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 605 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 587, (-18)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 433, (-172)