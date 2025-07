Simon Längenfelder (KTM) triumphiert in Loket

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand Prix of Czech Republic in Loket und konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle weiter ausbauen.

14. Lauf der MX2 Motocross-WM im tschechischen Loket: WM-Rookie Mathis Valin (Kawasaki), der am Samstag im Qualifikationsrennen seinen ersten Laufsieg holte, zog im zweiten Lauf den Holeshot vor den beiden Red Bull KTM-Werksfahrern Andrea Adamo und Simon Längenfelder.

In der 5. Runde konnte sich Adamo gegen Valin durchsetzen und die Führung übernehmen. WM-Leader Simon Längenfelder hielt sich am Anfang auf der rutschigen Strecke noch etwas zurück, um das Risiko zu minimieren. Seine Stärke war auch hier seine Konstanz: Er schloss die Lücke zu Valin auf Platz 2 und ging in Runde 12 am Franzosen vorbei. Der führende Adamo hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Vorsprung von 10 Sekunden herausgefahren. Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Längenfelder am Ende den Grand Prix of Czech Republic und markierte damit seinen vierten Grand-Prix-Sieg in der laufenden Saison. In der WM-Tabelle konnte Längenfelder seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 43 auf 47 Punkte aufbessern.

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) musste sich nach mäßigem Start von Platz 8 aus nach vorne kämpfen. Der Niederländer erreichte am Ende den 4. Platz, verfehlte aber mit einem 6-4-Ergebnis das Podium. Sein Rückstand zur Spitze vergrößerte sich in Loket von 48 auf 59 Punkte.

Kawasaki-Werksfahrer und WM-Rookie Mathis Valin holte in Loket mit zwei dritten Plätzen das erste Grand-Prix-Podium seiner Karriere. Der Liechtensteiner Lyonel Reichl (Sarholz Husqvarna) beendete den Tag mit einem 16-15 auf Rang 15 und holte damit seine ersten 11 WM-Punkte. Auch Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees erreichte auf Platz 17 erneut die Punkteränge mit 8 WM-Punkten, während Maximilian Werner die Punkteränge knapp verfehlte.

Für WM-Leader Simon Längenfelder läuft derzeit alles nach Plan. Er zeigte an diesem Wochenende wieder eine konstant solide Leistung, behielt unter schwierigen Bedingungen auf einer sehr rutschigen Strecke die Kontrolle, minimierte das Risiko und maximierte die Punkteausbeute. Bei noch 6 ausstehenden WM-Läufen ist es im Moment für Titelträume noch etwas zu früh, aber so, wie Längenfelder heute erneut abgeliefert hat, hat er wieder alles richtig gemacht.

Schon in der kommenden Woche geht es im belgischen Sand von Lommel mit WM-Runde 15 weiter.

Ergebnis MX2, Loket:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 5-1

3. Mathis Valin (F), Kawasaki, 3-3

4. Sacha Coenen (B), KTM, 2-8

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-4

6. Guillem Farres (E), Triumph, 4-6

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-7

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 13-5

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-9

10. Valerio Lata (I), Honda, 8-10

…

15. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 16-15

16. Cas Valk (NL), KTM, 11-32 (DNF)

17. Valentin Kees (D), KTM, 17-17

…

23. Maximilian Werner (D), KTM, 21-23

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 665 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 618, (-47)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 606, (-59)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 520, (-145)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 492, (-173)

6. Liam Everts (B), KTM, 464, (-201)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 417, (-248)

8. Valerio Lata (I), Honda, 330, (-335)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 306, (-359)

10. Cas Valk (NL), KTM, 299, (-366)