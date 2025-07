Loket: Simon Längenfelder (KTM) dominiert Lauf 1

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten MX2-Lauf zum Grand Prix of Czech Republic in Loket. Valentin Kees (KTM) erreichte die Punkteränge.

Die Streckenbedingungen hatten sich am Sonntag drastisch verbessert: Statt Regen geb es am Sonntag Sonnenschein und eine griffige Hartbodenstrecke. WM-Leader Simon Längenfelder (Red Bull KTM) zog den Holeshot zum ersten Lauf. In der Anfangsphase musste er sich gegen die Angriffe von Sacha Coenen (KTM) zur Wehr setzen, aber ab der zweiten Runde konnte sich der Deutsche rasch vom Feld absetzten und hatte nach der Hälfte der Renndistanz schon mehr als 10 Sekunden Vorsprung herausgefahren. In den letzten Runden hatte der WM-Leader seinen Vorsprung auf 20 Sekunden ausgebaut, während seine direkten WM-Kontrahenten in Problemen steckten.

Kay de Wolf (Husqvarna) und Andrea Adamo (KTM) starteten im Bereich der Top-10, aber beide Fahrer stürzten. Zunächst fiel de Wolf nach einem Ausrutscher über das Vorderrad auf Platz 11 zurück. Auch Andrea Adamo ging in einer Rechtskehre zu Boden. Danach blieben die beiden Titelaspiranten fehlerfrei und konnten sich wieder nach vorne kämpfen. Adamo fuhr auf Platz 5 nach vorne, Kay de Wolf beendete den ersten Lauf auf Rang 6.

Damit konnte Simon Längenfelder seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 41 auf 50 Punkte ausbauen. De Wolf hat nach diesem Rennen auf WM-rang 3 einen Rückstand von 55 Punkten. Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees holte auf Platz 17 seine ersten WM-Punkte. Maximilian Werner (KTM) verpasste auf Platz 21 die Punkteränge knapp.

Ergebnis MX2 Lauf 1, Loket



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Mathis Valin (F), Kawasaki

4. Guillem Farres (E), Triumph

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Valerio Lata (I), Honda

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. David Braceras (E), Honda

11. Cas Valk (NL), KTM

12. Julius Mikula (CZ), TM

13. Camden McLellan (ZA), Triumph

14. Jens Walvoort (NL), KTM

15. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

16. Lyonel Reichl (L), Husqvarna

17. Valentin Kees (D), KTM

18. Scott Smulders (NL), Triumph

19. Martin Venhoda (CZ), GASGAS

20. Petr Rathousky (CZ). KTM

21. Maximilian Werner (D), KTM

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM-Stand nach Lauf 1:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 643

2. Andrea Adamo (I), KTM, 593, (-50)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 588, (-55)