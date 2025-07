Loket: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf der MXGP im tschechischen Loket vor HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez und dem slowenischen Privatfahrer Jan Pancar (KTM). Tom Koch (Beta) auf Platz 15.

Erster Lauf der Klasse MXGP in Loket: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot knapp vor dem slowenischen KTM-Privatfahrer Jan Pancar. Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch startete vom äußersten Gate auf der rechten Seite und umfuhr das dicht gedrängte Feld auf der Außenlinie. Damit gelang ihm ein Start unter den Top-6.

Lucas Coenen konnte sich bereits in der Anfangsphase deutlich absetzen. Interessant wurde es im Kampf um Platz 3: Jan Pancar konnte bis dahin sämtliche Angriffe von Romain Febvre erfolgreich abwehren. Pancar fuhr das Rennen seines Lebens und Febvre wirkte dahinter ziemlich frustriert. Kurz bevor die Renndistanz von 30 Minuten absolviert war, gelang Febvre endlich das Überholmanöver. Pancars Leistung brach daraufhin kurzzeitig ein, sodass auch Ruben Fernandez, der an diesem Wochenende mit einem Prototypen der Honda 450 CRF 450 an den Start ging, am Slowenen vorbeigehen konnte.

Damit schien die Entscheidung gefallen. Aber es kam anders: In der letzten Runde stürzte Febvre und fiel auf Platz 5 zurück. Dieser Fehler hatte massive Auswirkungen auf den WM-Stand, denn damit schmolz sein Vorsprung in der WM-Tabelle von 16 auf 7 Punkte zusammen. Fernandez beendete das Rennen auf Platz 2 und Pancar lieferte auf Rang 3 das beste Ergebnis seiner Karriere ab.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer fuhr solide in den Bereich der Top-10 und hatte sich bis zur Hälfte des Rennens bereits auf Platz 5 nach vorne gekämpft, doch ein kleiner Sturz warf den Bülacher wieder zurück auf Platz 8.

JM-Honda-Pilot Brent van Doninck machte sich ein mögliches Top-10-Ergebnis selbst zunichte: Der Belgier durchfuhr die Boxengasse ohne anzuhalten und wurde disqualifiziert. Andrea Bonacorsi (Fantic) fiel mit technischem Defekt aus. Tom Koch fiel nach der Hälfte des Rennens (vermutlich durch Sturz) von Platz 10 auf Rang 16 zurück und beendete den ersten Lauf auf Platz 15. Noah Ludwig (Sarholz KTM) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte und Cato Nickel (Husqvarna) fiel ebenfalls aus. Der Schweizer Kevin Brumann (Husqvarna) holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.

MXGP Lauf 1, Loket:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Jan Pancar (SLO), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Jeremy Seewer (CH), Ducati

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Brian Bogers (NL), Fantic

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

15. Tom Koch (D), Beta

16. Quentin Marc Prugnieres (F), Honda

17. Mattia Guadagnini (I), Ducati

18. Jakub Teresak (CZ), Honda

19. Noah Ludwig (D), KTM

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

28. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

29. (DNF):Andrea Bonacorsi (I), Fantic

DQ: Brent van Doninck (B), Honda

…

DNS: Cornelius Toendel (N), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

WM-Stand nach Lauf 1:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 653 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 646, (-7)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 474, (-179)