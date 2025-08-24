Kay de Wolf gewinnt Lauf 1, Probleme für Längenfelder

MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of the Netherlands in Arnheim vor Sacha Coenen und Andrea Adamo (beide KTM). Simon Längenfelder (KTM) stürzte kurz vor dem Ziel.

Erster Lauf der Klasse MX2, Grand Prix of the Netherlands in Arnheim: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 14 Runden lang an. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna), der am Samstag nach seinem Sturz zurückgefallen war, hielt sich in den ersten beiden Runden zurück und überholte danach von Platz 7 aus einen Fahrer nach dem anderen. In Runde 11 hatte er Andrea Adamo (KTM) erreicht, der starke Gegenwehr leistete. Nachdem sich der Niederländer unter dem Jubel des Publikums durchgesetzt hatte, schloss er die Lücke zu Sacha Coenen. Coenen beging einen Fehler, den de Wolf in Runde 14 sofort ausnutzte, die Führung übernahm und mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Sacha Coenen gewann.

WM-Leader Simon Längenfelder (KTM), der nach seinen Problemen im Qualifikationsrennen vom 15. Startplatz aus ins Rennen gehen musste, fand sich nach der ersten Runde außerhalb der Top-10 im Mittelfeld wieder. Er musste den beschwerlichen Weg gehen und sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Nach 10 Runden hatte er immerhin Platz 6 erreicht, was den Schaden mit Blick auf die Meisterschaften noch limitiert hätte. In de letzten Runden rückte Mathis Valin (Kawasaki) von hinten nach und setzte den Deutschen unter Druck, so dass er in der letzten Runde über den Lenker abflog und noch zwei Plätze auf Platz 8 zurückfiel.

Damit verkürzte Kay de Wolf seinen Rückstand in der WM-Tabelle von 36 auf 24 Punkte. Längenfelder hat im ersten Lauf also 12 Punkte eingebüßt.

MX2 Lauf 1 Arnheim:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Camden McLellan (ZA), Triumph

6. Mathis Valin (F), Kawasaki

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. Simon Längenfelder (D), KTM

9. Guillem Farres (E), Triumph

10. Valerio Lata (I), Honda

11. Cas Valk (NL), KTM

12. Jens Walvoort (NL), KTM

13. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Scott Smulders (NL), Triumph

16. Thibault Benistant (F), Yamaha

17. Magnus Smith (DK), KTM

18. Pelle Gundersen (NOR), Husqvarna

19. Maxime Grau (F), KTM

20. Roan Tolsma (NL), GASGAS

...

23. (DNF) Julius Mikula (CZ), TM

…

DNS. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 767

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 743, (-24)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 725, (-42)