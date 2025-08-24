Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Arnheim Grand Prix

Mit einem ungefährdeten Doppelsieg gewann Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) den Grand Prix of the Netherlands in Arnheim vor Camden Mc Lellan (Triumph) und Andrea Adamo (KTM). Simon Längenfelder erneut mit Pech.

Irgendwann muss eine Pechsträhne einmal enden, doch Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder hat weiterhin kein Glück! Nach einem desaströsen Qualifikationsrennen am Samstag und einer kräftezehrenden Aufholjagd im ersten Wertungslauf am Sonntag, geriet er im zweiten Rennen von Arnheim, 17. Lauf zur Motocross-WM, in der ersten Kurve nach dem Start unverschuldet in einen Massencrash und musste das Rennen vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.

An der Spitze zog zunächst Andrea Adamo (KTM) den Holeshot, doch noch in der ersten Runde übernahm Liam Everts (Husqvarna) die Führung. Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan startete im Bereich der Top-3 und setzte sich gegen Adamo und Everts durch. Der Südafrikaner führte das Rennen vier Runden lang an, bevor Kay de Wolf (Husqvarna) die Lücke schloss und in Führung ging. Danach behielt der Titelverteidiger und Sandspezialist die Kontrolle und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor Mc Lellan und Adamo.

Lokalmatador de Wolf gewann den Grand Prix of the Netherlands mit einem Doppelsieg. Erstaunliches Detail: Es war der erster Heimsieg in seiner Karriere.

Simon Längenfelder musste sich nach seinem Crash in Kurve 1 mühevoll durch das Feld nach vorne kämpfen und schaffte es mit enorm viel Kampfgeist immerhin bis auf den 5. Platz. Doch die Situation im WM-Klassement drehte sich dennoch zu seinen Ungunsten: Sein Vorsprung an der Tabellenspitze schmolz in Arnheim von 40 auf 15 Punkte! Auch Andrea Adamo (KTM), der mit zwei dritten Plätzen in Arnheim auf dem Podium stand, verkürzte seinen Rückstand von 59 auf 38 Punkte.

Die Lage in der MX2-WM spitzt sich also weiter zu. In zwei Wochen geht es in der Türkei mit WM-Runde 18 weiter. Danach folgen die Rennen in China und Australien.

MX2 Arnheim:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4. Sacha Coenen (B), KTM, 2-4

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 8-5

6. Liam Everts (B), KTM, 4-6

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-7

8. Guillem Farres (E), Triumph, 9-8

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 16-9

10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 13-10

WM-Stand nach 17 von 20 Läufen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 783 Punkte

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 768, (-15)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 745, (-38)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 648, (-135)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 575, (-208)

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 548, (-235)

7. Liam Everts (B), KTM, 538, (-245)

8. Valerio Lata (I), Honda, 386, (-397)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 384, (-399)

10. Mathis Valin (F), Kawasaki, 374, (-409)