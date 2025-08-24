Jeffrey Herlings (KTM) siegt, Lucas Coenen holt auf

Nach einem Crash in Kurve 1 zeigte der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen eine sensationelle Aufholjagd und fing in der letzten Runde noch WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) ab. Herlings gewann Lauf 1.

Nach dem Start zum ersten Lauf der MXGP in Arnheim schien für Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen der WM-Zug endgültig abgefahren zu sein, denn der Belgier stürzte in der ersten Kurve und musste das Feld von ganz hinten aufrollen, während WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) in der Spitzengruppe rangierte. Vom Pitboard wurde dem Franzosen schon angezeigt, dass er das Rennen ruhig angehen lassen könne, da Coenen weit abgeschlagen war.

Den Holeshot zog Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, doch noch in der ersten Runde ging Jeffrey Herlings (KTM) an seinem Landsmann vorbei in Führung. Das wäre schon die Geschichte des ersten Laufs, wenn nicht Lucas Coenen einen Kontrahenten nach dem anderen überholte und die Lücke zu den Führenden schließen könnte. Drei Runden vor Ultimo war der Youngster an Tim Gajser (Honda) und Andrea Bonacorsi (Fantic) vorbei und startete in der letzten Runde noch einen Endspurt, bei dem er tatsächlich noch seinen WM-Rivalen Romain Febvre überholte und diesen auf Platz 3 verwies.

Damit konnte Sacha Coenen wieder zwei Punkte seines Rückstandes zu WM-Leader Febvre wettmachen. Er verkürzte seinen Rückstand von 42 auf 40 Zähler. In der Endphase des Rennens war der Belgier klar der Schnellste. Die Frage ist, wie viel Energie diese grandiose Aufholjagd gekostet hat und ob Lucas diese enorme Pace auch im zweiten Lauf durchhalten kann.

Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann erzielte auf Platz 9 das beste Ergebnis seiner Karriere.

Tom Koch (Beta) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte. Maximilian Spies (KTM) fiel nach der Hälfte des Rennens auf Platz 15 liegend aus. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge.

MXGP Lauf 1 Arnheim:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Lucas Coenen (B), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Maxime Renaux (F), Yamaha

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

10. Ben Watson (GB), Beta

11. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

13. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

14. Brent van Doninck (B), Honda

15. Ruben Fernandez (E), Honda

16. Mattia Guadagnini (I), Ducati

17. Jago Geerts (B), Yamaha

18. Jeremy Seewer (CH), Ducati

19. Tom Koch (D), Beta

20. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha

…

23. Peter König (D), KTM

24. Adam Sterry (GB), KTM

25. Cato Nickel (D), Husqvarna

...

32. (DNF) Maximilian Spies (D), KTM

...

34. (DNF) Jan Pancar (SLO), KTM

…

37. (DNF) Justin Trache (D), Yamaha

...

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

WM-Stand:



1. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 822

2. Lucas Coenen (BEL), KTM, 782, (-40)

3. Glenn Coldenhoff (NED), Fantic, 599, (-223)