Kay de Wolf (Husqvarna) im Design von PSV Eindhoven

Bei seinem Heim Grand-Prix in Arnheim startete MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) im Spezial-Design des PSV Eindhoven. Die Idee entstand gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten und Fox.

Ein Heim-Grand-Prix ist für jeden Fahrer etwas Besonderes und Einmaliges. Simon Längenfelder trat Anfang Juni im Talkessel mit einem Spezial-Design in Schwarz Rot Gold an. Jeffrey Herlings startete am vergangenen Wochenende in Arnheim im 'Oranje'-Design – passend zu den Farben seines Arbeitsgeräts KTM.

MX2-Titelvereteidiger Kay de Wolf erschien in Arnheim mit Weiss-Rot gestreiftem Shirt-Design. Das sind die Farben, die der niederländische Fußballclub PSV Eindhoven regelmäßig bei seinen Heimspielen trägt.

Die Idee entstand gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten, der auch Spieler des PSV Eindhoven betreut. Zusammen mit Fox wurde ein Spezial-Design für das Heimrennen in Arnheim entwickelt. Kay de Wolf gewann beide Wertungsläufe und gewann den Grand Prix of the Netherlands.

Die niederländischen Fans hatten in Arnheim ohnehin allen Grund zu feiern: In beiden WM-Kategorien standen die Lokalmatadore auf dem obersten Treppchen. Nur die Niederländerin Lotte van Drunen (Yamaha) verpasste in der WMX Damen-WM den Sieg äußerst knapp. Sie bleibt aber die WM-Spitzenreiterin. Bei noch 2 ausstehenden WM-Läufen hat sie einen Vorsprung von 20 Punkten vor Kiara Fontanesi (GASGAS).