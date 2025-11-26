Nach Ducati-Aus: Madii Racing kooperiert mit Honda

Nach der Trennung von Ducati schlägt das Madii Racing Team mit der Kooperation mit Honda im kommenden Jahr ein neues Kapitel auf. Das Team wird sich in der EMX250 und in der MX2 um die Nachwuchsarbeit kümmern.

Zuletzt hatte das Team von Corrado und Marco Maddii Ducati bei ihrem Einstieg in die Motocross-WM begleitet. Ende dieser Saison endete die Kooperation, Ducati wechselte zum Team von Louis Vosters, der nach Jahren als Yamaha-Factory-Team zuletzt die Struktur für das Fantic-Werksteam stellte.

Madii Racing soll künftig für Honda Nachwuchsarbeit leisten und sich in der EMX250 und in der MX2-WM engagieren. Dazu kommt ein Testprogramm zur technischen Weiterentwicklung der Honda CRF 250 und die physische Vorbereitung der Fahrer.

«Wir haben schon in der Vergangenheit mit Honda gute Ergebnisse erzielt», erklärt Corrado Madii. «Für uns ist es ein Neuanfang mit jungen und talentierten Fahrern. Mein Dank gilt Giacomo Gariboldi, Honda Motor Europe sowie ABF Italia, die uns die Möglichkeit gegeben haben, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.»

«Diese Zusammenarbeit eröffnet ein neues Kapitel für Honda», erklärte HRC-Teamchef Giacomo Gariboldi. «Wir wollen die besten jungen Talenten aufbauen, um sie eines Tages in das Team HRC zu bringen. Das Maddii-Team hat seit Jahren gezeigt, dass es junge Talente besser entwickeln kann als jedes andere Team.»

Das Fahrer-Lineup wurde noch nicht bekanntgegeben.