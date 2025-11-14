Tom Vialle (Honda): Erste Bilder mit der CRF450R

Der Franzose Tom Vialle zeigte pünktlich vor seinem 450er-Premieren-Auftritt beim Supercross in Paris die ersten Fotos und Videos mit der Honda CRF450R. Was sich bei ihm außerdem geändert hat.

Anfang dieser Woche gab Honda offiziell den Deal mit Tom Vialle bekannt. Der 25-jährige Franzose aus Avignon wird am kommenden Wochenende beim Supercross in der Pariser La Défense Arena vor den heimischen Fans erstmals auf dem HRC-Bike sitzen und gleichzeitig das erste Mal in einem großen Supercross-Rennen mit einer 450er-Maschine antreten.

Erste Bilder des zweifachen MX2-Weltmeisters auf der Honda suchte man vergeblich – bis Donnerstagabend. Dann tauchten erstmals Fotos von Vialle mit der CRF450R auf. Das Fotoshooting fand im Stadion in Paris statt. Auch ein Video von Vialle tauchte am Donnerstag erstmals auf, wo er auf einer kleinen Supercross-Piste übt.

«Ich bin überwältigt und sehr dankbar für dieses neue Kapitel. Es war für mich immer ein Traum, Teil von HRC zu sein», sagte der Sohn von Ex-GP-Ass Fred Vialle. «Ich freue mich sehr auf 2026 und darüber hinaus. Wir sehen uns schon an diesem Wochenende in Paris!»

Auch das Outfit von Vialle hat sich durch den Übertritt zum größten Motorradhersteller der Welt grundlegend geändert. Damit gemeint sind nicht nur die Farben, sondern auch die Hersteller. Nachdem Vialle in den vergangenen Jahren bei Red Bull KTM durchwegs von Alpinestars und zwischenzeitlich Thor eingekleidet war, ist er nun als Testimonial für die US-Marke Fox unterwegs.

Man könnte also sagen: Vialle übernimmt den Deal von Ex-Honda-Aushängeschild Tim Gajser. Die Marke Fox ist seit vielen Jahren Partner von Honda in Europa. Spannend wird auch zu sehen sein, ob sich dieser Bereich dann bei Jeffrey Herlings ändern wird. Der fünffache Weltmeister aus den Niederlanden ist seit dem Beginn seiner Profi-Karriere bei Red Bull KTM für Alpinestars unterwegs.