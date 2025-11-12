Tom Vialle feiert in Paris sein Honda-Debüt

Der Franzose Tom Vialle wird nach seiner Rückkehr aus den USA am Wochenende beim Supercross in Paris erstmals in der 450er-Klasse fahren – die Szene freut sich zudem auf seine Honda-Premiere vor heimischen Fans.

Das prestigeträchtige Supercross in der mächtigen La Défense Arena von Paris bildet am kommenden Wochenende den endgültigen Abschluss der internationalen Rennsaison des Jahres 2025. Es ist die insgesamt 42. Ausgabe des Events, das einst in Bercy gestartet wurde. Die Fans dürfen sich unter anderem auf die australischen Lawrence-Brüder freuen, die für Honda antreten und auf Yamaha-Ass Cooper Webb.

Die französischen Fans warten auch auf den ersten Auftritt von Local-Boy Tom Vialle auf einem 450er-Bike in Paris. Dazu kommt: Es wird Vialles Premiere auf der Werksmaschine aus dem Hause HRC werden. Honda meldete Mittwochfrüh um 8 Uhr den Vollzug des Wechsels. SPEEDWEEK.com hatte bereits im August über den Deal berichtet.

Der 25-Jährige ist im Herbst aus den USA heimgekehrt, hat für die Umsiedelung und Umgewöhnung sogar auf das Motocross der Nationen (MXoN) im Oktober in Ironman verzichtet. Bis Mittwoch früh kursierten weder Fotos noch Videos von Vialle auf seinem neuen Arbeitsgerät. Es gab keinerlei Stellungnahmen.

Nun ist die Katze aber endlich aus dem Sack. Das Honda-Debüt des Sohnes von Frederic Vialle wird somit publikumswirksam direkt beim Pariser SX-Event über die Bühne gehen. Zur Erinnerung: Zuletzt hatte Red Bull KTM auch schon den Abschied von Vialle offiziell bekanntgegeben, nachdem der Südfranzose seit 2023 in den USA für die Österreicher gefahren ist und zwei 250er-Titel holen konnte. Auch daher war kaum zu erwarten, dass der zweifache MX2-Weltmeister nochmals auf dem orangen Bike aus Mattighofen sitzen wird.

«Das ist natürlich eine große Veränderung für mich, aber ich hatte das Gefühl, dass es zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere die richtige Entscheidung ist», meinte Tom Vialle. «Ich habe viel Erfahrung in Weltmeisterschaften und habe die Serie und die Entwicklungen dort immer im Auge behalten. Als ich erfuhr, dass Honda HRC daran interessiert ist, mich unter Vertrag zu nehmen, wusste ich, dass ich keine bessere Gelegenheit bekommen würde. Ich habe gesehen, was sie auf der Rennstrecke erreicht haben, und ich habe nur Gutes über sie als Team außerhalb der Rennstrecke gehört. Daher schien mir dies der perfekte Zeitpunkt zu sein, um in die Weltmeisterschaftsserie zurückzukehren und zu versuchen, meinen bisherigen Erfolg in der Weltmeisterschaft in der MXGP-Klasse fortzusetzen. Ich weiß, dass es nicht einfach werden wird und dass ich mich erst an die Honda CRF450R gewöhnen muss, aber ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt und kann es kaum erwarten, loszulegen!»

Übrigens: Auf die ersten Honda-Bilder von Jeffrey Herlings wartet die Motocross-Welt noch mit Spannung. In Slowenien wird Tim Gajser wohl demnächst auf der Yamaha trainieren. Der ehemalige Honda-Fahrer hat seine eigene Piste nochmals völlig neu präpariert, was durchaus auf den Neustart mit Yamaha schließen lässt.