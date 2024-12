Larissa Papenmeier macht 2025 mit Honda weiter

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen will es Larissa Papenmeier noch einmal wissen. Im kommenden Jahr will sich die 34-Jährige noch einmal in der Damen-WM behaupten, wo sie seit Jahren in der Weltspitze agiert.

Am 27. Januar 2025 wird Larissa Papenmeier 35 Jahre und Altersgenossen wie Max Nagl oder Gregory Aranda gelten mit 37 bzw. 35 Jahren bereits als Ausnahmeerscheinungen. Aber die genannten Routiniers können weiterhin mit den 'jungen Wilden' mithalten und was Larissa Papenmeier betrifft, konnte sie 2024 sogar ihren Heim Grand Prix im Talkessel gewinnen. Aber was Larissa Papenmeier in erster Linie auszeichnet, ist ihre Passion für den Sport. Der Rückzug aus der WM war immer wieder ein Thema, aber warum aufhören, wenn man voll konkurrenzfähig ist?

Nun ist klar: Larissa macht 2025 mit Honda weiter. Sie ist in der Damen-WM von Anfang an dabei gewesen und bis heute auf höchstem Level unterwegs. In diesem Jahr belegte sie am Ende den sechsten Platz in der Damen-Einzel-WM und wurde zusammen mit Alexandra Massuri Zweite beim WMXoEN in Rumänien – vor den starken Französinnen und Italienerinnen.

«Das Team und ich, wir haben weiterhin Spaß an diesem Sport», erklärte die Deutsche. «Meine Sponsoren unterstützen mich weiterhin und das war ein zusätzliches Argument für ein weiteres Jahr. 2024 war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Viele von euch fragen mich immer wieder, was meine Pläne für das kommende Jahr sind: Hier bin ich. Ich bereite mich auf die Saison 2025 vor!» Unterstützt wird Larissa Papenmeier auch im kommenden Jahr von Honda Deutschland und SYE Europe als Hauptsponsoren.