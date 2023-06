Lokalmatador Noah Ludwig tritt im Talkessel erstmals in der MXGP an

Am kommenden Wochenende findet im legendären Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland statt. Über das gesamte Wochenende wird spannende Renn-Action in 2 WM- und 3 EM-Klassen geboten.

Im Talkessel von Teutschenthal laufen die Vorbereitungen für den Höhepunkt der Saison, den Großen Preis von Deutschland, auf Hochtouren. Der Zeitplan ist über das gesamte Wochenende vollgepackt mit Renn-Action.

Neben den beiden WM-Klassen (MXGP und MX2) treten im Rahmenprogramm die Fahrer der beiden Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 an. Darüber hinaus gibt es an beiden Tagen Wertungsläufe der Junior-e-Motocross-Serie (EMX) mit elektrisch betriebenen Bikes.

Am Samstag geht es bereits ab 7:15 mit den Trainings-Sessions los. Das erste Rennen wird am Samstag um 13:25 gestartet. Am Samstag-Nachmittag werden die ersten Läufe der EMX-Klassen und die Qualifikationsrennen der beiden WM-Klassen ausgetragen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der WM-Klassen. Am Vormittag werden ab 9:45 die zweiten Läufe der EMX125, EMX250 und MXE ausgefahren. Ab 13 Uhr gehen dann die WM-Protagonisten zu ihren Wertungsläufen an den Start.

Zeitplan Grand-Prix of Germany 2023

Samstag, 10. Juni 2023:

07:15 - EMX125 Gruppe 1, Freies Training 20 Min.

07:40 - EMX125 Gruppe 2, Freies Training 20 Min.

08:10 - MXE Zeittraining, 10 Min.

08:30 - EMX250 Gruppe 1, Freies Training 20 Min.

08:55 - EMX250 Gruppe 2, Freies Training 20 Min.

09:20 - EMX125 Gruppe 2, Zeittraining 25 Min., Start-Test

09:55 - EMX125 Gruppe 2, Zeittraining 25 Min., Start Test



10:30 - MX2 Freies Training, 25 Min.

11:00 - MXGP Freies Training, 25 Min.

11:30 - Onboardkamera



12:00 - EMX250 Gruppe 1, Zeittraining 25 Min. Start Test

12:35 - EMX250 Gruppe 2, Zeittraining 25 Min. Start Test

13:15 - MXE Wartezone

13:25 - MXE, Lauf 1, 7 Min. + 1 Runde



13:45 - MX2 Zeittraining 25 Min., Start Test-Session, 5 Min.

14:20 - MXGP Zeittraining 25 Min., Start Test-Session, 5 Min.

14:55 - EMX125, Wartezone, Besichtigungsrunde

15:05 - EMX125 Lauf 1, 25 Min. + 2 Runden

15:40 - EMX250, Wartezone, Besichtigungsrunde

15:50 - EMX250 Lauf 1, 25 Min. + 2 Runden



16:25 - MX2 Wartezone - Besichtigungsrunde

16:35 - MX2 Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Runden

17:10 - MXGP Wartezone, Besichtigungsrunde

17:20 - MXGP Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Runden



18:00 - Meeting of the Race Direction / Event Management

Sonntag, 11. Juni 2023:

09:25 - EMX125 Besichtigungsrunde

09:35 - EMX125 Wartezone geschlossen

09:45 - EMX125 Lauf 2, 25 Min. + 2 Runden

10:25 - MX2 Warm Up

10:45 - MXGP Warm Up

11:05 - MXE Motorräder in der Wartezone

11:15 - MXE, Lauf 1, 7 Min. + 1 Runde

11:35 - EMX250 Besichtigungsrunde

11:45 - EMX250 Wartezone geschlossen

11:55 - EMX250 Lauf 2, 25 Min. + 2 Runden



13:05 - MX2, Motorräder in der Wartezone, Besichtigungsrunde

13:15 - MX2 Lauf 1, 30 Min. + 2 Runden

14:05 - MXGP Wartezone, Besichtigungsrunde

14:15 - MXGP Lauf 1, 30 Min. + 2 Runden

16:00 - MX2 Wartezone, Besichtigungsrunde

16:10 - MX2 Lauf 2, 30 Min. + 2 Runden

17:00 - MXGP Wartezone, Besichtigungsrunde

17:10 - MXGP Lauf 1, 30 Min. + 2 Runden



18:10 - Meeting of the Race Direction / Event Management

Weitere Informationen: http://www.mxgp-germany.de