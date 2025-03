SidecarCross-ONK, Isidorushoeve: Erfolge im Tiefsand

Im Reigen der niederländischen SidecarCros-Sandspezialisten konnten Prümmer/Steegmans und Weinmann/Weinmann beim zweiten ONK-Rennen bestens mithalten.

Während Oss als Strecke des ONK-Auftaktes vor acht Tagen auch relative harte, flüssig zu fahrende Abschnitte birgt, fanden die Teams beim zweiten Durchgang in St. Isidorushoeve durchweg mehr oder weniger tiefen Sand vor. Von den deutschen Top-Gespannen nutzten Tim Prümmer/Jarno Steegmans sowie Joshua und Noah Weinmann auch diese Gelegenheit zum Training. Jan/Hoormann musste das Rennen „vor der Haustür“ auslassen, weil sich seine am letzten Wochenende noch nicht auskurierte Grippe zurückgemeldet hatte.

Insgesamt war das Starterfeld deutlich dünner als in Oss besetzt. So fehlten die Brüderpaare Prunier und Lielbardis ebenso wie Davy Sanders/Jens Vincent. Dennoch gab es für die beiden deutschen Gespanne keine Punkte geschenkt. Nach dem ersten Start konnten Tim Prümmer/Jarno Steegmans auf den dritten Platz vorfahren. Doch bereits nach sechs Runden war ihr Einsatz wegen eines Elektrik-Defekts beendet. Brett Wilkinson/Joe Millard kamen aus einem ähnlich gelagerten Grund nicht einmal so weit. Immerhin konnten sich die Weinmänner auf Rang sieben vorkämpfen, während Koen Hermans/Ben van Bogaart diesen Lauf souverän gewannen.

Im zweiten Durchgang lief es für Prümmer/Steegmans optimal. Als Vierte vor Hermans gestartet, übernahmen sie bald die Führung und verteidigten diese bis zur Zielflagge. «Teilweise fanden wir zum Überholen die besseren Spuren und konnten so den Abstand zu Hermans vergrößern», resümierte Prümmer. Doch am Schluss machten die letztjährigen WM-Dritten noch einmal Druck. Die Weinmann-Brüder wiederholten ihren Erfolg und rangieren damit auf dem fünften Tabellenplatz vor Prümmer. Allerdings nur vorerst, denn weitere ONK-Einsätze sind derzeit nicht geplant.

Beide Teams werden am kommenden Sonntag beim DM-Auftakt in Hänchen mit von der Partie sein. Dort wollen auch weitere Spitzengespanne wie die Lielbardis-Zwillinge und Benny Weiss/Patrick Schneider starten. Infos: motocross-haenchen.de

Resultate Motocross-Gespann-ONK St. Isidorushoeve/NL:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 2. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS. 3. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 4. K.Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 5. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 6. J.Brown/De Laat (GB/NL), VMC-Zabel. 7. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 8. Ebben/van Dommelen (B/NL), VMC-Zabel. 9. Wisselink/N.Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 10. Vos/H. Van der Wiel (NL).



2. Lauf: 1. Prümmer/J.Steegmans (D/B), VMC-KTM. 2. Hermans. 3. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 4. Wijers. 5. Keuben. 6. Brown. 7. Weinmann. 8. T.van der Lagemaat/de Veene (NL), VMC-Mega. 9. Grondman. 10. Wisselink.



ONK-Stand nach 4 von 14 Läufen: 1. Hermans 180. 2. Wijers 165. 3. Keuben 156. 4. Grondman 131. 5. Weinmann 128. 6. Prümmer 123. 7. Van de lagemaat 122. 8. Leferink. 9. J.Brown 101. 10. Wisselink 92.